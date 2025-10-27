"Тольяттиазот" — генеральный партнер международного фестиваля "Живая нить поколений"

"Тольяттиазот" выступил генеральным партнером международного фестиваля исторической гордости и культурного наследия "Живая нить поколений". В мероприятии, организованном Тольяттинским государственным университетом (ТГУ) при поддержке министерства культуры РФ, приняли участие около 80 творческих коллективов из Самарской области, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.

Выступления в рамках фестиваля, конкурсантами которого стали 325 человек, прошли на сцене Дворца культуры "Тольяттиазот". В 10 номинациях были представлены сольные и коллективные танцевальные, вокальные номера, декламация стихов, прозы, а также театральные зарисовки. Лейтмотив всех постановок — чувство патриотизма, почитание родной истории и традиций.

Оценивали участников в очном и дистанционном форматах члены компетентного жюри, в числе которых были деятели культуры и искусства из разных городов России. Финалисты конкурса получили дипломы, медали и кубки.

Поддержка фестиваля "Живая нить поколений" стала продолжением партнерских отношений ТОАЗа и ТГУ в части реализации долгосрочной программы, направленной на подготовку квалифицированных специалистов и их дальнейшее трудоустройство в "Тольяттиазот". Компания предоставляет студентам вуза повышенную стипендию, места для прохождения производственной практики и оплачиваемой стажировки. В свою очередь, преподаватели университета выступают в качестве кураторов профильных смен в области химии и профориентационных проектов ТОАЗа.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Сегодня мы открыли новую страницу сотрудничества с Тольяттинским государственным университетом. Это поиск и продвижение творческой одаренной молодежи, которая ставит для себя высокую планку, добивается результата и вновь стремится к новым вершинам. Немало таких талантливых специалистов и в "Тольяттиазоте": в свободное время они ставят спортивные рекорды, играют в профессиональных музыкальных коллективах, пишут картины и стихи. И компания это поддерживает, предоставляя молодым сотрудникам не только возможность карьерного роста, но и условия для самореализации и постоянного развития".