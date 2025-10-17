В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию об истории абстрактного искусства

В воскресенье, 19 октября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Глаз — это орган разума? Как абстракция из авангарда стала искусством повседневности" (12+).

Ее прочитает историк, музейщик, член Ассоциации искусствоведов, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета Юлия Жердева. Вход свободный.

Лекция пройдет в поддержку выставки "Интерпретация истории искусств" (12+) Оксаны Стоговой, на которой представлены две серии абстрактных работ самарской художницы, исследующие шедевры мировой живописи.

Юлия Жердева расскажет, почему художники в начале XX века отказались от применения готовых приемов и перестали смотреть на действительность "обученными глазами". Искусствовед рассмотрит путь абстракции из авангарда в современный дизайн и нашу повседневность и попытается ответить на вопрос: возможна ли сегодня "просто живопись"?

