В Самару на два месяца привезут картину Репина "Бурлаки на Волге"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 19 сентября в Самарском областном художественном музее будет представлено легендарное полотно Ильи Репина "Бурлаки на Волге" - картина, созданная в 1870-е годы и ставшая символом передвижнического реализма. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетители увидят не только шедевр, но и путь художника — от этюда до финального полотна.

Полотно будет экспонироваться два месяца, с 19 сентября по 23 ноября.

"В программе на ближайшие два месяца работы выставки запланированы лекции, мастер-классы, творческие встречи и участие в "Ночи искусств". Напомним, что великую картину привозили в Самару более двадцати лет назад, в 2004 году", — рассказали в музее.

Часы работы музея с 19 сентября 2025 года:

  • Пятница: 10:00–18:00
  • Суббота: 12:00–20:00
  • Воскресенье: 10:00–18:00
  • Понедельник: 10:00–18:00
  • Вторник: выходной
  • Среда: 10:00–18:00
  • Четверг: 13:00–21:00

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, для показа шедевра из коллекции Русского музея в Самарском областном художественном музее создано специальное экспозиционное пространство. Рядом с картиной "Бурлаки на Волге" будут расположены цифровые изображения этюдов художника — особенная часть коллекции Русского музея, сохранившая историю создания великой картины.

Выставку дополняет оригинальная бурлацкая лямка из собрания Самарского художественного музея: она привнесет образ Самарской Луки и дополнительно передаст глубину и драматизм жизни бурлаков.

