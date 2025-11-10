В музее Рязанова на этой неделе пройдут две экскурсии

В музее Рязанова в ближайшие выходные пройдут две экскурсии - "Камера! Мотор! Детство" (6+) и "Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова" (12+).

В субботу, 15 ноября, в 14:00 состоится экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 16 ноября, в 16:00 в музее Рязанова состоится авторская экскурсия "Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова" (12+), которую проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Мероприятие приурочено ко дню рождения Эльдара Рязанова (отмечается 18 ноября).

Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: c подросткового возраста он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно же, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино.

Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации Дмитриева под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.