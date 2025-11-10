16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Рязанова на этой неделе пройдут две экскурсии В Третьяковской галерее пройдет лекция Андрея Ефица "Спорт в советском искусстве" В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке Оксаны Стоговой В музее Эльдара Рязанова пройдет Международный студенческий фестиваль ВГИК "Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова на этой неделе пройдут две экскурсии

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В музее Рязанова в ближайшие выходные пройдут две экскурсии - "Камера! Мотор! Детство" (6+) и "Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова" (12+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

В  субботу, 15 ноября, в 14:00 состоится экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 16 ноября, в 16:00 в музее Рязанова состоится авторская экскурсия "Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова" (12+), которую проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Мероприятие приурочено ко дню рождения Эльдара Рязанова (отмечается 18 ноября).
Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: c подросткового возраста он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно же, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино.

Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации Дмитриева под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30