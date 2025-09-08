Музей Рязанова анонсировал программу на День города

В субботу, 13 сентября, в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий. С 10:00 до 18:00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

Сквер Эльдара Рязанова

В 12:00 пройдет показ фильма "Иван да Марья" (реж. Борис Рыцарев, 1974, 0+).

В 14:00 начнется экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+). Проект рассказывает, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов. К примеру, фильмы "Доктор Айболит" (6+) и "Тимур и его команда" (6+), книгу Аркадия Гайдара "Чук и Гек" (6+), поэму Сергея Михалкова "Дядя Степа" (6+) и другие шедевры советского искусства. Также гости смогут познакомиться с газетой "Пионерская правда", журналом "Пионер" и изданиями для детей — "Чиж" и "Мурзилка".

В 15:00 юные гости смогут присоединиться к мастер-классу "Жил высокий гражданин" (6+) и познакомиться со знаменитым великаном Дядей Степой — популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Участники создадут коллажи с Дядей Степой и другими персонажами детской литературы 1930-х — 1940-х годов.

В 18:00 пройдет концерт группы "Люси" (0+). Самарское творческое объединение представит музыку, вдохновленную жизнью в большом городе. Первая влюбленность, уроки судьбы, яркие моменты молодости, ощущение свободы… Чувства и переживания сольются в эксперименте с такими жанрами, как джаз, rʼn'b, инди и хип-хоп. Каждый трек погрузит слушателей в особый мир и расскажет свою историю. В составе коллектива: Мария Тимофеева (вокал, клавиши), Артем Вершинин (гитара), Илья Галант (бас-гитара), Александра Степина (саксофон), Глеб Казьмин (ударные).

Городское пространство

В 16:00 состоится пешеходная экскурсия "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно).