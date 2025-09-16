Галерея "Заварка" объявила о запуске семейной мастерской "Нити"

В галерее "Заварка" на этой неделе пройдет лекция, связанная с Великой Отечественной войной, а также откроется семейная мастерская "Нити" (6+).

В пятницу, 19 сентября, в 18:30 пройдет лекция "Дорогами войны — дорогами памяти" (6+). Ее прочитает преподаватель истории Строительно-энергетического колледжа, методист Учебного центра Трамвайно-троллейбусного управления Владислав Турутин.

Благодаря или (может быть точнее) вопреки нападению Германии на СССР транспортная отрасль нашей страны получила более чем активное развитие. За годы войны появились понятия "Куйбышевская пробка" и "Куйбышевский троллейбус", а трамвайная магистраль связала Безымянку с городом.

На лекции посетители узнают о развитии инфраструктуры и видах городского транспорта в годы Великой Отечественной войны, о событиях и людях, работавших на транспортных узлах Куйбышева и области.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Музей-галерея "Заварка" запускает семейную мастерскую "Нити" (6+) в рамках проекта "По соседству". Это цикл встреч, на которых дети вместе с родителями или другими родственниками будут изучать историю своей семьи, говорить о традициях, создавать книги воспоминаний и фотоальбомы, играть в игры и узнавать много нового друг о друге.

Общение в теплой атмосфере в кругу семьи и близких поможет прояснить множество важных вещей, касающихся дома, окружающих людей и родственников, а также укрепить взаимопонимание и дружбу.

"Приглашаем взрослых и детей, которым интересна тема "семейной памяти" и которые хотят открыть что-то новое в себе и окружающих. Встречаться мы будем примерно раз в 2 недели. Хочется, чтобы у нас сформировался круг постоянных участников, но и новым лицам мы будем очень рады", — говорит куратор семейной мастерской "Нити", старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Первая встреча пройдет в субботу, 20 сентября, в 11:00. Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.