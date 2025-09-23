В "Заварке" выступит фольклорный ансамбль "Вечора"

В пятницу, 26 сентября, в 18.30 в галерее "Заварка" пройдет концерт фольклорной музыки (6+) самарского ансамбля "Вечора". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Одна из миссий действующей в "Заварке" выставки "Здесь осталось детство" (12+) — вдохновить на изучение семейной истории, в которой можно найти точки опоры для жизни и будущего. Предметом исследования могут стать и застольные песни.
На концерте прозвучат композиции, в сюжете которых переплетаются мотивы судьбы и любви, радости и скорби. Посетители услышат русский фольклор с настоящим "деревенским" говором, а также застольные песни, которые пели наши бабушки и дедушки. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 28 сентября, в 16:00 состоится пешеходная экскурсия "На этом месте" (12+) в рамках проекта "По соседству". Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова.
Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории.
Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее