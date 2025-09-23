16+
Музеи и выставки Культура

В "Заварке" выступит фольклорный ансамбль "Вечора"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 26 сентября, в 18.30 в галерее "Заварка" пройдет концерт фольклорной музыки (6+) самарского ансамбля "Вечора". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: галерея Заварка

Одна из миссий действующей в "Заварке" выставки "Здесь осталось детство" (12+) — вдохновить на изучение семейной истории, в которой можно найти точки опоры для жизни и будущего. Предметом исследования могут стать и застольные песни.

На концерте прозвучат композиции, в сюжете которых переплетаются мотивы судьбы и любви, радости и скорби. Посетители услышат русский фольклор с настоящим "деревенским" говором, а также застольные песни, которые пели наши бабушки и дедушки. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 28 сентября, в 16:00 состоится пешеходная экскурсия "На этом месте" (12+) в рамках проекта "По соседству". Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова.
Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории.
Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

