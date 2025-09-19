В "ЗИМ Галерее" расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля

В воскресенье, 21 сентября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет очередная лекция-прогулка по выставке "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" (18+). Самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая вместе с дочерью Клецеля Анной Добротворцевой расскажут о жизни и творчестве художника.

По многочисленным просьбам выставка "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" в культурном центре "ЗИМ Галерея" продлили до 28 сентября.

На воскресной лекции-прогулке Анастасия Карбовничая продолжит рассказ о том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Клецеля. Речь пойдет о разных направлениях в искусстве — постимпрессионизме, сезаннизме, фовизме, неопримитивизме, кубофутуризме.

В лекции-прогулке примет участие дочь Вениамина Клецеля Анна Добротворцева.

Вениамин Клецель (1932–2021) — один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

Вход свободный.