В "ЗИМ Галерее" расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля Галерея "Заварка" объявила о запуске семейной мастерской "Нити" В музее Рязанова пройдет творческая встреча с куратором программ кинофестиваля VOICES Сергеем Дешиным В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Ирины Ланг В "ЗИМ Галерее" на День города выступит Фефа

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 21 сентября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет очередная лекция-прогулка по выставке "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" (18+). Самарский историк и искусствовед Анастасия Карбовничая вместе с дочерью Клецеля Анной Добротворцевой расскажут о жизни и творчестве художника.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

По многочисленным просьбам выставка "Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет" в культурном центре "ЗИМ Галерея" продлили до 28 сентября.

На воскресной лекции-прогулке Анастасия Карбовничая продолжит рассказ о том, что повлияло на творческий почерк и нашло отражение в работах Клецеля. Речь пойдет о разных направлениях в искусстве — постимпрессионизме, сезаннизме, фовизме, неопримитивизме, кубофутуризме.

В лекции-прогулке примет участие дочь Вениамина Клецеля Анна Добротворцева.

Вениамин Клецель (1932–2021) — один из самых значимых самарских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях России, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, США, Франции и Южной Африки.

В экспозиции представлено больше 100 живописных и графических произведений самарского и иерусалимского периодов творчества художника из частных коллекций.

Вход свободный.

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

