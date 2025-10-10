В Самаре покажут ретроспективу работ Георгия Наумова

В среду, 15 октября, в Выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Георгия Наумова "Ну, вот…!" (16+).

Георгий Наумов родился 31 марта 1955 г. в Куйбышеве, окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института, работал архитектором, преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, с 1995 г. — член Союза художников.

Выставка "Ну вот.!", приуроченная к 70-летию Георгия Александровича, является ретроспективной и представляет зрителю творческую эволюцию художника.

Георгий Наумов не рисует с натуры — его картины рождаются под влиянием того или иного настроения, мысли и даже жизненной философии. Появляются произведения искусства, в которых "вылепленная фактура" — отличительная особенность стилистики Георгия Наумова.

Библейские сюжеты в творчестве художника были обусловлены интересом к христианской живописи, которой присуще свое мировосприятие. Работы этого плана приняли участие в выставке, посвященной тысячелетию крещения Руси, проходившей в Костроме. На полотнах Георгия Наумова образы Федоровской богоматери и Иоанна Крестителя. Момент смерти бога-сына, когда "солнце исчезло" и "тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла… город", художник изображает в картине "Смерть Христа".

Светская живопись Георгия Наумова — это гроза, которая вот-вот ливнем обрушится на землю ("Гроза"), изогнутые стволы сосен с верхушками, убегающими в синее встревоженное небо ("Сосны"), это "Случай", появившийся на свет именно волею случая: трудно представить, но сцена реально произошедшая.

В основе работы под "Путник" — мотивы, навеянные картами таро. Она необычна и заключенной в различных образах символикой. А в "Натюрморте с красным крестом" открывается философия творчества художника.

Выставка продлится до 8 ноября.