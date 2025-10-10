16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" расскажут, что писали в прессе США о Куйбышеве времен войны Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в "ЗИМ Галерее" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Alex Voploty Самарцев приглашают на мастер-класс по линогравюре Музей Рязанова проведет медиацию по экспозиции

Музеи и выставки Культура

В Самаре покажут ретроспективу работ Георгия Наумова

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 октября, в Выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Георгия Наумова "Ну, вот…!" (16+).

Георгий Наумов родился 31 марта 1955 г. в Куйбышеве, окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института, работал архитектором, преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, с 1995 г. — член Союза художников.

Выставка "Ну вот.!", приуроченная к 70-летию Георгия Александровича, является ретроспективной и представляет зрителю творческую эволюцию художника.

Георгий Наумов не рисует с натуры — его картины рождаются под влиянием того или иного настроения, мысли и даже жизненной философии. Появляются произведения искусства, в которых "вылепленная фактура" — отличительная особенность стилистики Георгия Наумова.

Библейские сюжеты в творчестве художника были обусловлены интересом к христианской живописи, которой присуще свое мировосприятие. Работы этого плана приняли участие в выставке, посвященной тысячелетию крещения Руси, проходившей в Костроме. На полотнах Георгия Наумова образы Федоровской богоматери и Иоанна Крестителя. Момент смерти бога-сына, когда "солнце исчезло" и "тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла… город", художник изображает в картине "Смерть Христа".

Светская живопись Георгия Наумова — это гроза, которая вот-вот ливнем обрушится на землю ("Гроза"), изогнутые стволы сосен с верхушками, убегающими в синее встревоженное небо ("Сосны"), это "Случай", появившийся на свет именно волею случая: трудно представить, но сцена реально произошедшая.

В основе работы под "Путник" — мотивы, навеянные картами таро. Она необычна и заключенной в различных образах символикой. А в "Натюрморте с красным крестом" открывается философия творчества художника.

Выставка продлится до 8 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2