16+
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Дмитрия Зуева

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 22 октября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Книжный инцидент" (16+) оренбургского художника, графика и новеллиста Дмитрия Зуева. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В творчестве Дмитрия Зуева переплетаются вечные темы: память, духовный поиск, устройство общества и хрупкая связь человека с миром. Особое внимание автор уделяет диалогу культурных слоев: высокого и бытового, народного и массового, книжного и уличного.

"Его искусство — археология повседневности: бережное собирание того, что общество оставило позади, — говорит куратор выставки Арт Абстрактов. — Пожелтевшие страницы, деревянные форточки, кухонная утварь, радиодетали, обломки заброшенных интерьеров — все это в работах художника становится не просто материалом для композиции, а носителем времени, фрагментом чужой жизни, вытащенным из забвения и возвращенным в диалог с настоящим".

Дмитрий Зуев родился в 1986 году в Новом Уренгое. Начинал как художник-самоучка, работал формовщиком в скульптурной мастерской, позже оформлял коммерческие пространства и рестораны. Первые навыки рисунка освоил в частной художественной студии. В 2012–2016 годах изучал теорию и историю культуры на философском факультете Оренбургского педагогического университета.

С 2013 по 2020 год занимался журналистикой, затем работал пресс-секретарем в Госдуме. Параллельно публиковал свои тексты в ведущих литературных журналах. В 2021 году вернулся из Москвы в Оренбург и полностью посвятил себя художественной практике. Начал исследовать периферию как культурный ландшафт: городские окраины, дачные поселки, заброшенные сооружения, деревенские дома. Обучение в Британской высшей школе дизайна (2024–2025) позволило художнику переосмыслить накопленный опыт в контексте современного искусства.

Выставка продлится до 2 ноября.

