В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Дмитрия Зуева

В среду, 22 октября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Книжный инцидент" (16+) оренбургского художника, графика и новеллиста Дмитрия Зуева. Вход свободный.
В творчестве Дмитрия Зуева переплетаются вечные темы: память, духовный поиск, устройство общества и хрупкая связь человека с миром. Особое внимание автор уделяет диалогу культурных слоев: высокого и бытового, народного и массового, книжного и уличного.
"Его искусство — археология повседневности: бережное собирание того, что общество оставило позади, — говорит куратор выставки Арт Абстрактов. — Пожелтевшие страницы, деревянные форточки, кухонная утварь, радиодетали, обломки заброшенных интерьеров — все это в работах художника становится не просто материалом для композиции, а носителем времени, фрагментом чужой жизни, вытащенным из забвения и возвращенным в диалог с настоящим".
Дмитрий Зуев родился в 1986 году в Новом Уренгое. Начинал как художник-самоучка, работал формовщиком в скульптурной мастерской, позже оформлял коммерческие пространства и рестораны. Первые навыки рисунка освоил в частной художественной студии. В 2012–2016 годах изучал теорию и историю культуры на философском факультете Оренбургского педагогического университета.
С 2013 по 2020 год занимался журналистикой, затем работал пресс-секретарем в Госдуме. Параллельно публиковал свои тексты в ведущих литературных журналах. В 2021 году вернулся из Москвы в Оренбург и полностью посвятил себя художественной практике. Начал исследовать периферию как культурный ландшафт: городские окраины, дачные поселки, заброшенные сооружения, деревенские дома. Обучение в Британской высшей школе дизайна (2024–2025) позволило художнику переосмыслить накопленный опыт в контексте современного искусства.
Выставка продлится до 2 ноября.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее