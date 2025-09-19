Третьяковская галерея проведет "Фестиваль конструктивизма"

В субботу, 20 сентября, с 13:00 до 20:00 во внутреннем дворе Третьяковской галереи в Самаре пройдет семейный праздник "Фестиваль конструктивизма" (0+).
Гости познакомятся с самарским конструктивизмом, примут участие в мастер-классах и экскурсиях по зданию Фабрики-кухни. Главное событие фестиваля - строительство "Третьяковской башни" и арт-объектов из экологичных и легких материалов. Каждый участник спроектирует и "построит" конструктивистское здание и благоустроит его. Также вместе с сотрудниками музей гости создадут собственные конструктивистские украшения и коллажные плакаты. В завершение праздника вместе с художником Иваном Ключниковым придумают и воссоздадут музыкальную композицию "Звук шума".
На фестивале будут площадки:
В центре фестиваля площадка "Третьяковская башня": гости примут участие в коллективной стройке трехметровой башни из картона, вдохновляясь принципами конструктивизма.
Площадка "Архитектурное бюро":
- станция "Проектная": гости нарисуют собственные скетчи зданий, используя графические материалы и инструменты архитектора;
- станция "Макетная": при помощи картона и экоматериалов гости сконструируют объемный макет-миниатюру идеального здания;
- станция "Озеленительная": используя природные материалы, участники создадут ландшафтный дизайн территории вокруг макета.
Дополнительные станции с мастер-классами:
- станция "Архиколлаж": участники познакомятся с конструктивистскими зданиями Самары и возьмут их за основу для создания архитектурного постера в коллажной технике;
- станция "Рыбная": вместе с самыми маленькими участниками фестиваля соберут картонный арт-объект "Рыба мечты";
- станция "Звуки шума": коллективный перформанс, в котором каждый может стать и автором, и слушателем инструментальной композиции;
- станция "Фантазийная": из геометрических фигур участники создадут абстрактное декоративное панно, делая акцент на объеме, цвете и рельефах;
- станция "Модная": гости сделают авторские украшения из натуральных и природных материалов, используя деревянные заготовки в виде геометрических фигур.
Билеты можно приобрести по ссылке.
