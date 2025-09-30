16+
Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Оксаны Стоговой

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 3 октября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка самарской художницы Оксаны Стоговой "Интерпретация истории искусств" (12+). В экспозицию войдут две серии работ, переосмысляющих шедевры мировой живописи. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В переломные периоды истории художники часто обращались к произведениям мастеров прошлых эпох, чтобы свериться с творческим путем других художников и понять свой путь развития и творчества.

В "Интерпретации истории искусств" Оксана Стогова анализирует работы знаменитых художников и переносит на холст свои эмоции, связанные с их творчеством. Проект делится на две равные части: анализ и синтез. В анализе художница раскладывает колористические составляющие на прямые горизонтальные полосы, а в синтезе применяет практику дадаистов и теории случайности, чтобы через телесность определить свою точку координат в этом мире.

Оксана Стогова — одна из пионерок самарского современного искусства. Окончила Самарское тхудожественное училище, Российский институт переподготовки работников культуры, искусства и туризма (Москва), первая стипендиатка Stuttgarter Kunstverein (Штутгарт). Основательница и куратор галереи T-ROOMS, руководитель Школы современного искусства QUADRO, участница самоорганизации "Палатка Group". Работает в техниках абстрактной живописи, коллажа, со световыми и звуковыми инсталляциями и видео. Персональные выставки художницы проходили в Самаре, Москве, немецком Штутгарте и французском Ле-Кремлен-Бисетре.

Выставка продлится до начала ноября.

