В музее Рязанова пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения"

В четверг, 23 октября, в 18.00 пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения" (12+) из цикла "Музей как институт памяти". Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова совместно с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей музеем-галереей "Заварка" Екатериной Гуровой.

Взаимосвязь истории с культурной антропологией, социологией и психологией привела к появлению нового междисциплинарного направления, известного как "исследование памяти". Акцент в этом случае сделан на изучение памяти как способа, которым люди строят свою личную историю. Наряду с изменениями в социально-гуманитарном знании музеи претерпевают изменение своей роли и статуса в обществе. С одной стороны, музеи продолжают выполнять свою традиционную функцию по сохранению и представлению культурного наследия. С другой — все больше становятся площадками для диалога и обсуждения актуальных для посетителей вопросов.

"Мы предлагаем погрузиться как в теоретическую сторону вопроса, так и узнать, как на практике музеи могут работать с феноменом памяти и устной историей", — говорят организаторы мероприятия.

Анастасия Чекмасова расскажет о становлении исследований памяти через трансформацию гуманитарных наук. В последние десятилетия в России исследования в области памяти активно развиваются и находят свое отражение в музейной сфере. Екатерина Гурова представит способы работы с устной историей на примере выставок в музее-галерее "Заварка", которые включают формирование архива, сохранение и работу с воспоминаниями жителей бывшего дома Маштакова и Ленинского района Самары. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 26 октября, в 14.00 состоится медиация по экспозиции музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.