16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Рязанова пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Дмитрия Зуева В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию об истории абстрактного искусства В Самару привезли картину "Бурлаки на Волге" В "Заварке" пройдет детский мастер-класс "Конструктор впечатлений"

Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция об исследованиях памяти от историка, замдиректора музея по развитию Анастасии Чекмасовой совместно с кандидатом исторических наук, замдиректора музея по научной работе, заведующей галереей "Заварка" Екатериной Гуровой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четверг, 23 октября, в 18.00 пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения" (12+) из цикла "Музей как институт памяти". Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова совместно с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей музеем-галереей "Заварка" Екатериной Гуровой.

Взаимосвязь истории с культурной антропологией, социологией и психологией привела к появлению нового междисциплинарного направления, известного как "исследование памяти". Акцент в этом случае сделан на изучение памяти как способа, которым люди строят свою личную историю. Наряду с изменениями в социально-гуманитарном знании музеи претерпевают изменение своей роли и статуса в обществе. С одной стороны, музеи продолжают выполнять свою традиционную функцию по сохранению и представлению культурного наследия. С другой — все больше становятся площадками для диалога и обсуждения актуальных для посетителей вопросов.

"Мы предлагаем погрузиться как в теоретическую сторону вопроса, так и узнать, как на практике музеи могут работать с феноменом памяти и устной историей", — говорят организаторы мероприятия.

Анастасия Чекмасова расскажет о становлении исследований памяти через трансформацию гуманитарных наук. В последние десятилетия в России исследования в области памяти активно развиваются и находят свое отражение в музейной сфере. Екатерина Гурова представит способы работы с устной историей на примере выставок в музее-галерее "Заварка", которые включают формирование архива, сохранение и работу с воспоминаниями жителей бывшего дома Маштакова и Ленинского района Самары. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 26 октября, в 14.00 состоится медиация по экспозиции музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2