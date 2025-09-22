Музей Рязанова проведет заключительную пешеходную экскурсию

На этой неделе музей Эльдара Рязанова проведет последнюю в этом году пешеходную экскурсию (12+). Кроме того, запланирована медитация по музейной экспозиции (12+).
В четверг, 25 сентября, в 18:00 пройдет заключительная прогулка "По следам Юрия Деточкина", которую проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.
На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 28 сентября, в 14:00 состоится медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.
Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также напоминаем, что в субботу, 27 сентября, в 14.00 пройдет вводное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". На ознакомительной встрече можно будет узнать о структуре курса, о форме проведения занятий и об основных героях предстоящих встреч. Куратор киношколы, исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов расскажет, как будут проходить встречи, какие темы будут обсуждаться, чем полученные знания будут полезны. В формате свободного диалога определятся вопросы, которые в дальнейшем станут предметом обсуждения на каждой встрече.Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее