Музей Рязанова проведет заключительную пешеходную экскурсию

На этой неделе музей Эльдара Рязанова проведет последнюю в этом году пешеходную экскурсию (12+). Кроме того, запланирована медитация по музейной экспозиции (12+).

В четверг, 25 сентября, в 18:00 пройдет заключительная прогулка "По следам Юрия Деточкина", которую проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 28 сентября, в 14:00 состоится медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также напоминаем, что в субботу, 27 сентября, в 14.00 пройдет вводное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". На ознакомительной встрече можно будет узнать о структуре курса, о форме проведения занятий и об основных героях предстоящих встреч. Куратор киношколы, исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов расскажет, как будут проходить встречи, какие темы будут обсуждаться, чем полученные знания будут полезны. В формате свободного диалога определятся вопросы, которые в дальнейшем станут предметом обсуждения на каждой встрече.Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.