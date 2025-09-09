16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Заварка" организует на День города бесплатные мероприятия Во дворе Третьяковской галереи состоится концерт классической музыки Музей Рязанова анонсировал программу на День города В "Заварке" пройдет лекция Екатерины Гуровой "СамПло: пространство памяти" Музей Рязанова приглашает на экскурсию по "Самаре кондитерской"

Музеи и выставки Культура

"Заварка" организует на День города бесплатные мероприятия

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Музей-галерея "Заварка" организует на День города два бесплатных мероприятия (12+). Оба пройдут в субботу, 13 сентября.

Фото: галерея Заварка

В 14:00 старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 состоится лекция "На память…" — детские фотографии военного Куйбышева" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Исследование семейных и детских фотографий — важный источник знаний о том, что обычные люди говорят сами о себе и о семейном контексте. Зафиксировать события могут как случайные снимки, так и фотографии, сделанные в специализированном ателье. Такие кадры укрепляют семейную память, формируют связь поколений и создают портретную хронику. При анализе семейных снимков важно не только понять их содержание, но и генезис, обстоятельства, контекст появления, а также функции, которые они выполняют в жизни семьи. На лекции будут рассмотрены детские фотографии, сделанные накануне или в период Великой Отечественной войны в Куйбышеве.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5