"Заварка" организует на День города бесплатные мероприятия

Музей-галерея "Заварка" организует на День города два бесплатных мероприятия (12+). Оба пройдут в субботу, 13 сентября.

В 14:00 старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 состоится лекция "На память…" — детские фотографии военного Куйбышева" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Исследование семейных и детских фотографий — важный источник знаний о том, что обычные люди говорят сами о себе и о семейном контексте. Зафиксировать события могут как случайные снимки, так и фотографии, сделанные в специализированном ателье. Такие кадры укрепляют семейную память, формируют связь поколений и создают портретную хронику. При анализе семейных снимков важно не только понять их содержание, но и генезис, обстоятельства, контекст появления, а также функции, которые они выполняют в жизни семьи. На лекции будут рассмотрены детские фотографии, сделанные накануне или в период Великой Отечественной войны в Куйбышеве.

