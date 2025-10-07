Почти 6 тыс. человек посетили выставку картины Репина "Бурлаки на Волге"

В Самарском областном художественном музее продолжает работу уникальный проект — выставка одного шедевра "Бурлаки на Волге" (0+). С момента открытия выставку посетили почти 6 тыс. зрителей.

Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару — 21 год назад. И вот картина вновь на берегах великой реки, где она и была создана.

Выставка предлагает зрителям пройти путь становления великого художника — от замысла к воплощению. Центральным экспонатом является картина "Бурлаки на Волге" (1870-1873), вокруг которой выстроен подробный рассказ о ее создании.

В 2025 г. исполняется 155 лет с момента знаковой поездки Репина на Волгу. Летом 1870 г. молодой художник вместе с друзьями — Федором Васильевым, Евгением Макаровым и братом Василием — провел три месяца в с. Ширяев Буерак в Жигулях. Именно здесь, наблюдая за жизнью и трудом бурлаков, он сделал первые этюды и наброски к будущему шедевру. Яркие воспоминания об этом путешествии Репин позднее описал в своей книге "Далекое близкое".

Выставка подробно раскрывает историю создания картины: от первого впечатления от увиденной на Неве ватаги бурлаков до показа работы на Всемирной выставке в Вене, где она получила международное признание. Именно с "Бурлаков на Волге" началась всероссийская слава Репина. Высокую оценку произведению дали Федор Достоевский и художественный критик Владимир Стасов.

В рамках выставки осенью 2025 г. в Самарском областном художественном музее пройдет цикл лекций, посвященных творчеству Ильи Репина и культурному контексту эпохи. Все лекции будут проходить по четвергам в 18:00.

Программа лектория:

9 октября — "Лучше всего Жигули" (12+) Татьяна Петрова — заместитель директора музея по научной работе, канд. искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. О том, как Репин встретился с бурлаками, работал над "Бурлаками на Волге" и почему Самара ждала эту картину почти 20 лет.

16 октября — "Репин и Самара" (12+) Дмитрий Овчинников — главный научный сотрудник музея, аспирант СГИК. Каким видел город сам Репин и его друзья, чем жила губернская Самара начала 1870-х.

23 октября — "Федор Васильев — мастер пейзажа" (12+) Валентина Чернова — главный научный сотрудник музея. О художнике, вдохновившем Репина на поездку на Волгу, и его пейзажах, полных любви к русской природе.

30 октября — "Евгений Макаров — дворянин Миргорода" (12+) Дмитрий Овчинников. О товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике, чье имя незаслуженно оказалось в тени.

6 ноября — "Репин — портрет на фоне эпохи" (12+) Светлана Шатунова — главный хранитель музейных предметов. Об одном из самых влиятельных художников России XIX века, его пути и связи с Самарой.

Выставка продлится до 23 ноября.