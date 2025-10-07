Почти 6 тыс. человек посетили выставку картины Репина "Бурлаки на Волге"

В Самарском областном художественном музее продолжает работу уникальный проект — выставка одного шедевра "Бурлаки на Волге" (0+). С момента открытия выставку посетили почти 6 тыс. зрителей.
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару — 21 год назад. И вот картина вновь на берегах великой реки, где она и была создана.
Выставка предлагает зрителям пройти путь становления великого художника — от замысла к воплощению. Центральным экспонатом является картина "Бурлаки на Волге" (1870-1873), вокруг которой выстроен подробный рассказ о ее создании.
В 2025 г. исполняется 155 лет с момента знаковой поездки Репина на Волгу. Летом 1870 г. молодой художник вместе с друзьями — Федором Васильевым, Евгением Макаровым и братом Василием — провел три месяца в с. Ширяев Буерак в Жигулях. Именно здесь, наблюдая за жизнью и трудом бурлаков, он сделал первые этюды и наброски к будущему шедевру. Яркие воспоминания об этом путешествии Репин позднее описал в своей книге "Далекое близкое".
Выставка подробно раскрывает историю создания картины: от первого впечатления от увиденной на Неве ватаги бурлаков до показа работы на Всемирной выставке в Вене, где она получила международное признание. Именно с "Бурлаков на Волге" началась всероссийская слава Репина. Высокую оценку произведению дали Федор Достоевский и художественный критик Владимир Стасов.
В рамках выставки осенью 2025 г. в Самарском областном художественном музее пройдет цикл лекций, посвященных творчеству Ильи Репина и культурному контексту эпохи. Все лекции будут проходить по четвергам в 18:00.
Программа лектория:
9 октября — "Лучше всего Жигули" (12+) Татьяна Петрова — заместитель директора музея по научной работе, канд. искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. О том, как Репин встретился с бурлаками, работал над "Бурлаками на Волге" и почему Самара ждала эту картину почти 20 лет.
16 октября — "Репин и Самара" (12+) Дмитрий Овчинников — главный научный сотрудник музея, аспирант СГИК. Каким видел город сам Репин и его друзья, чем жила губернская Самара начала 1870-х.
23 октября — "Федор Васильев — мастер пейзажа" (12+) Валентина Чернова — главный научный сотрудник музея. О художнике, вдохновившем Репина на поездку на Волгу, и его пейзажах, полных любви к русской природе.
30 октября — "Евгений Макаров — дворянин Миргорода" (12+) Дмитрий Овчинников. О товарище Репина по Академии художеств, путешественнике и художнике, чье имя незаслуженно оказалось в тени.
6 ноября — "Репин — портрет на фоне эпохи" (12+) Светлана Шатунова — главный хранитель музейных предметов. Об одном из самых влиятельных художников России XIX века, его пути и связи с Самарой.
Выставка продлится до 23 ноября.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее