В "Заварке" пройдет лекция "Самарская площадь: пространство памяти"

В пятницу, 24 октября, в 18:30 в галерее "Заварка" пройдет лекция кандидата исторических наук, замдиректора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Самарская площадь: пространство памяти" (12+). Она состоится в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству".
Лекция посвящена району вокруг "Заварки". Посетители узнают об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе № 81, кинотеатре "Первомайский" и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.
Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
