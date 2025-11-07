В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

В воскресенье, 9 ноября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" художница Оксана Стогова проведет заключительную авторскую экскурсию по своей выставке "Интерпретация истории искусств" (12+). Вход свободный.
9 ноября — последний день работы выставки Оксаны Стоговой. В экспозиции представлены две серии работ художницы, ставшие результатом многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства.
В одной серии автор разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй — представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.
На экскурсии художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в шедеврах разных эпох и стилей.
