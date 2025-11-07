16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке Оксаны Стоговой В музее Эльдара Рязанова пройдет Международный студенческий фестиваль ВГИК "Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем В "ЗИМ Галерее" откроется выставка архитектурного наследия самарского спорта "Ночь искусств" в "ЗИМ Галерее": новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 ноября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" художница Оксана Стогова проведет заключительную авторскую экскурсию по своей выставке "Интерпретация истории искусств" (12+). Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

9 ноября — последний день работы выставки Оксаны Стоговой. В экспозиции представлены две серии работ художницы, ставшие результатом многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства.

В одной серии автор разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй — представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.

На экскурсии художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в шедеврах разных эпох и стилей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30