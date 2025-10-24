В "ЗИМ Галерее" пройдет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

В воскресенье, 26 октября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по своей выставке "Интерпретация истории искусств" (12+). Вход свободный.
Новая выставка Оксаны Стоговой — результат многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства. Итогом стали две серии произведений. В одной художница разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй — представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.
На экскурсии Оксана Стогова расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.
Вход свободный.
