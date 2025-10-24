16+
Экономика и бизнес

Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Резидент территории опережающего развития "Тольятти" оптимизировал процессы производства благодаря федеральному проекту "Производительность труда", являющегося частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Компания "ТТС Закалка" специализируется на промышленной переработке листового стекла и зеркала, ежедневно отгружая 30 тонн закаленного стекла, триплекса, стемалита и гнутого закаленного стекла.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков в рамках рабочей поездки по промышленным предприятиям Тольятти и Жигулевска посетил компанию и оценил результаты от участия в проекте. Методическую поддержку предприятию оказывали специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК), что позволило внедрить эффективные решения и значительно повысить производительность.

При поддержке федеральных экспертов реализован пилотный поток по обработке и изготовлению стекла методом "триплексования". Результаты оптимизаций впечатляют: скорость сборки стекла "Триплекс" увеличена в 2 раза, ручной труд облегчен, скорость выполнения операций выросла на 20%.

"Мы вступили в федеральный проект в апреле 2025 года, повысили производительность более чем в 2 раза. Время изготовления продукта у нас сократилось. Была улучшена эргономика рабочих мест с помощью использования манипуляторов с пневматическим захватом. Полученный опыт участия в федеральном проекте будем тиражировать на основных участках", — говорит директор Рафаэль Мухтаров.

Денис Гурков поздравил руководство и сотрудников ООО "ТТС Закалка" с успешной реализацией проекта и вручил почетные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской области в знак признания их вклада в развитие промышленности региона.

"Участие в проекте позволяет компаниям существенно повысить эффективность производства за счет внедрения современных технологий и бережливых практик. Мы видим сокращение потерь, рост производительности без значительных капитальных затрат, а также улучшение мотивации сотрудников. Этот проект — системный механизм, который помогает бизнесу работать лучше и конкурентоспособнее, при этом снижая потребность в дополнительных кадрах", — отметил министр.

В Самарской области в проекте "Производительность труда" участвуют более 200 предприятий. Обучение прошли свыше 3400 специалистов. Средний рост производительности в регионе составил 30%. Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что национальные проекты являются ключевым инструментом достижения целей развития региона, повышения качества жизни граждан и укрепления экономики. Узнать подробнее о возможностях для бизнеса в рамках нацпроекта можно на официальных ресурсах: производительность. рф и эффективность. рф

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

