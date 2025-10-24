Тольяттинский производитель стекла удвоил производительность в рамках федерального проекта

Резидент территории опережающего развития "Тольятти" оптимизировал процессы производства благодаря федеральному проекту "Производительность труда", являющегося частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Компания "ТТС Закалка" специализируется на промышленной переработке листового стекла и зеркала, ежедневно отгружая 30 тонн закаленного стекла, триплекса, стемалита и гнутого закаленного стекла.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков в рамках рабочей поездки по промышленным предприятиям Тольятти и Жигулевска посетил компанию и оценил результаты от участия в проекте. Методическую поддержку предприятию оказывали специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК), что позволило внедрить эффективные решения и значительно повысить производительность.

При поддержке федеральных экспертов реализован пилотный поток по обработке и изготовлению стекла методом "триплексования". Результаты оптимизаций впечатляют: скорость сборки стекла "Триплекс" увеличена в 2 раза, ручной труд облегчен, скорость выполнения операций выросла на 20%.

"Мы вступили в федеральный проект в апреле 2025 года, повысили производительность более чем в 2 раза. Время изготовления продукта у нас сократилось. Была улучшена эргономика рабочих мест с помощью использования манипуляторов с пневматическим захватом. Полученный опыт участия в федеральном проекте будем тиражировать на основных участках", — говорит директор Рафаэль Мухтаров.

Денис Гурков поздравил руководство и сотрудников ООО "ТТС Закалка" с успешной реализацией проекта и вручил почетные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской области в знак признания их вклада в развитие промышленности региона.

"Участие в проекте позволяет компаниям существенно повысить эффективность производства за счет внедрения современных технологий и бережливых практик. Мы видим сокращение потерь, рост производительности без значительных капитальных затрат, а также улучшение мотивации сотрудников. Этот проект — системный механизм, который помогает бизнесу работать лучше и конкурентоспособнее, при этом снижая потребность в дополнительных кадрах", — отметил министр.