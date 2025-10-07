16+
Самарцев приглашают на мастер-класс по линогравюре

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 12 октября, в 12:00 состоится мастер-класс (12+) по линогравюре. Ведущей станет искусствовед, дизайнер и педагог Дарья Волкова. Мероприятие пройдет в мастерской Дарьи Волковой (ул. Галактионовская, 169, аудитория № 201 (2 этаж). Занятие организовано музеем-галереей "Заварка" в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству".

Фото: галерея Заварка

Участники познакомятся с искусством печатной графики и узнают об особенностях создания тиражных графических произведений. Как подготовить эскиз, адаптировать его и перенести на печатную доску? Какие материалы лучше всего использовать? Зачем нужна тестовая печать, и как доработать готовую композицию?

На мастер-классе каждый участник сделает собственное произведение в технике линогравюры. Основой для композиции станут фотографии деталей домов, собранные в ходе экспедиций и фотопрогулок по Ленинскому району.

"27 сентября "Заварка" проводила фотопрогулку "Детально", которую вели Кирилл Гуров и Олег Баулин. Мы анонсировали, что фотографии, которые сделают участники, станут основой для линогравюры. Сейчас мы приглашаем гостей на мастер-класс и очень ждем всех, кто участвовал в этой фотопрогулке. Так у нас получится большой и красивый совместный проект", — объясняют организаторы.

Повтор мастер-класса пройдет 26 октября (воскресенье) в 12:00.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие — 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

