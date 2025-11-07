В музее Эльдара Рязанова пройдет Международный студенческий фестиваль ВГИК

Музей Эльдара Рязанова станет площадкой для проведения 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, сообщает пресс-служба музея. Показы пройдут 10 и 11 ноября в 16:00 в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207а).
Первый день будет посвящен документалистике. В программе четыре фильма — "Шанс" (реж. Александр Кольцов, 6+), "Удар левой ход конем" (реж. Никита Куприянов, Милан Кирков, Иван Арцеулов, Амир Аббясов, 6+), "Эхо" (реж. Полина Кравцова, 6+) и "Там, где живут ласточки" (реж. Анастасия Долгова, 6+). Общая длительность — 63 минуты.
Во второй день гости смогут познакомиться с современной анимацией. Программа состоит из 11 работ — "Черная курица" (реж. Елена Миронова, 0+), "Движение" (реж. Анастасия Турищева, 0+), "Пастушок, Баран и Девочка" (реж. Лиза Котт, 0+), "Радуйся!" (реж. Александра Семенова, 0+), "Карусельные лошадки" (реж. Софья Фроленко, 0+), "Старушки" (реж. Егор Кулагин, 0+), "Про червячка и девочку" (реж. Елизавета Кашина, 0+), "Осень" (реж. Валентина Козлова, 0+), "К Есенину" (реж. Анастасия Некрасова, Тимур Шакиров, Светлана Мочижова, Анна Рыбина, 0+), "Теплый свитер для лемура" (реж. Мария Чуркина, 0+) и "Живите в доме" (реж. Ангелина Маюлова, 0+). Общая длительность — 43 минуты.
После просмотров зрители выставят свои оценки и обсудят фильмы с историком, старшим научным сотрудником Музея Рязанова и составителем программы Вячеславом Вербовым.
"Музей Эльдара Рязанова уже в четвертый раз становится площадкой для кинофестиваля, — говорит Вячеслав Вербовой. — В этом году я впервые выбирал программы для показа. Это оказалось непростым делом, ведь в каждой секции две-три равнозначные по качеству программы. Различаются они лишь тематически. Я выбрал добрые и трогательные фильмы о вечных темах: о творчестве, ностальгии, дружбе и любви".
Международный студенческий фестиваль ВГИК проходит с 1961 года, показывает учебные и дипломные работы молодых талантов широкой публике. Его основные цели — демонстрация и оценка достижений студентов ВГИКа, привлечение общественного внимания к творчеству начинающих кинематографистов. Первым победителем фестиваля был фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" (1961, 0+). В разные годы призерами также становились знаковые фигуры мирового кинематографа: Андрей Тарковский, Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев и другие.
Вход в оба дня свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.
