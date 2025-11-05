16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем В "ЗИМ Галерее" откроется выставка архитектурного наследия самарского спорта "Ночь искусств" в "ЗИМ Галерее": новая выставка, экскурсия, лекция и концерт Галерея "Заварка" опубликовала программу на "Ночь искусств-2025" Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь искусств-2025"

Музеи и выставки Культура

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во среду, 5 ноября, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл выставку "Детство. Мечты" (0+). Проект воссоздает пространство детской мечты — мир идеального детства советского ребенка. Посетитель попадает в утраченный мир прошлого.

Фото: Екатерина Дронова

На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея и частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как "Опять двойка" Федора Решетникова, "Будущие летчики" Александра Дейнеки", "1918 год в Петрограде" Кузьмы Петрова-Водкина. В этих работах художники осмысляют свой путь взросления и опыт родительства.

Кроме того, специально для выставки создали инсталляции арт-группа "Сады" и российский художник Эльдар Ганеев. Также важными экспонатами стали свидетельства, оставленные самими детьми: дневниковые записи, воспоминания, рисунки, фольклор и более 200 артефактов повседневности, предоставленных Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина, самарским музеем "Детская картинная галерея", Российским государственным архивом в Самаре, Собранием Яндекс Музея и местными коллекционерами.

Директор филиала Третьяковки в Самаре Михаил Савченко рассказал: "Для нас важно, что на этой выставке будут представлены и признанные шедевры Третьяковской галереи и работы современных художников. Но также мы впервые подготовили большое историческое исследование, представленное как в воспоминаниях, дневниках, так и в большом количестве бытовых предметов".

Также особую роль играет архитектура, спроектированная бюро Planet 9. Она воссоздает атмосферу значимых для ребенка пространств: магазина игрушек, школьного класса, домика из диванных подушек, двора советской хрущевки. Кроме того, в экспозицию интегрировано много сервисов Яндекса, который выступает генеральным партнером выставки.

Куратор выставки "Детство. Мечты" Николай Кислухин отметил, что "Детство. Мечты" сильно отличается от других проектов филиала — она опирается на культурно-антропологическое исследование и создает атмосферу, в том числе с помощью интерактивных элементов в экспозиции. Выставка интересна для семейного посещения. В одном из залов располагается большая игровая зона, которая будет особенно интересна детям. Кроме того, во всех залах есть интерактивные интеграции, делающие опыт посещения выставки более насыщенным и необычным. Организаторы выставки задумали, что все это должно перенести посетителей в атмосферу детства и, возможно, помочь заново научиться мечтать о будущем.

"Как оказалось, мечты советских детей, что в 30-е годы, что в 60-е, что в 80-е, что даже после, по своим категориям очень близки. Поэтому выставка разделена на категории мечты советских детей, это то, что объединяет все эти эпохи, — мечта о чуде, мечта о будущем, мечта о том, кем хочу стать, когда вырасту, мечта об уюте", — рассказывает Николай Кислухин.

Также Михаил Савченко рассказал, что в рамках выставки планируется много разных событий и образовательных программ. Так, отдельным изданием по этой выставке выйдет букварь, созданный самарским художником Михаилом Качкаракисом. Через неделю в Самару приедет известный драматург Герман Греков, который пишет специальную пьесу по этой выставке, а покажут спектакль в декабре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30