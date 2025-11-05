"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Во среду, 5 ноября, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл выставку "Детство. Мечты" (0+). Проект воссоздает пространство детской мечты — мир идеального детства советского ребенка. Посетитель попадает в утраченный мир прошлого.
На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея и частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как "Опять двойка" Федора Решетникова, "Будущие летчики" Александра Дейнеки", "1918 год в Петрограде" Кузьмы Петрова-Водкина. В этих работах художники осмысляют свой путь взросления и опыт родительства.
Кроме того, специально для выставки создали инсталляции арт-группа "Сады" и российский художник Эльдар Ганеев. Также важными экспонатами стали свидетельства, оставленные самими детьми: дневниковые записи, воспоминания, рисунки, фольклор и более 200 артефактов повседневности, предоставленных Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина, самарским музеем "Детская картинная галерея", Российским государственным архивом в Самаре, Собранием Яндекс Музея и местными коллекционерами.
Директор филиала Третьяковки в Самаре Михаил Савченко рассказал: "Для нас важно, что на этой выставке будут представлены и признанные шедевры Третьяковской галереи и работы современных художников. Но также мы впервые подготовили большое историческое исследование, представленное как в воспоминаниях, дневниках, так и в большом количестве бытовых предметов".
Также особую роль играет архитектура, спроектированная бюро Planet 9. Она воссоздает атмосферу значимых для ребенка пространств: магазина игрушек, школьного класса, домика из диванных подушек, двора советской хрущевки. Кроме того, в экспозицию интегрировано много сервисов Яндекса, который выступает генеральным партнером выставки.
Куратор выставки "Детство. Мечты" Николай Кислухин отметил, что "Детство. Мечты" сильно отличается от других проектов филиала — она опирается на культурно-антропологическое исследование и создает атмосферу, в том числе с помощью интерактивных элементов в экспозиции. Выставка интересна для семейного посещения. В одном из залов располагается большая игровая зона, которая будет особенно интересна детям. Кроме того, во всех залах есть интерактивные интеграции, делающие опыт посещения выставки более насыщенным и необычным. Организаторы выставки задумали, что все это должно перенести посетителей в атмосферу детства и, возможно, помочь заново научиться мечтать о будущем.
"Как оказалось, мечты советских детей, что в 30-е годы, что в 60-е, что в 80-е, что даже после, по своим категориям очень близки. Поэтому выставка разделена на категории мечты советских детей, это то, что объединяет все эти эпохи, — мечта о чуде, мечта о будущем, мечта о том, кем хочу стать, когда вырасту, мечта об уюте", — рассказывает Николай Кислухин.
Также Михаил Савченко рассказал, что в рамках выставки планируется много разных событий и образовательных программ. Так, отдельным изданием по этой выставке выйдет букварь, созданный самарским художником Михаилом Качкаракисом. Через неделю в Самару приедет известный драматург Герман Греков, который пишет специальную пьесу по этой выставке, а покажут спектакль в декабре.
