Галерея "Заварка" опубликовала программу на "Ночь искусств 2025"

В музее-галерее "Заварка на "Ночь искусств" пройдут детская экскурсия и фотопрогулка. Как отметили в учреждении, тема всероссийской акции "Ночь искусств 2025" посвящена памяти места, программа называется "Искусство вспоминать". У каждого горожанина существует своя связь с городом, собранная из воспоминаний, повседневных маршрутов, эмоций, чувств и образов. Именно через эти индивидуальные и коллективные истории сотрудники "Заварки" изучают подлинные и живые факты городской повседневности, формирующие культурную идентичность.
"Все события программы объединены одной главной идеей: сохранение воспоминаний и бережная работа с ними. Как мозаика из смальты собирается в образ дома, так и мы собираем свою идентичность из голосов прошлого. Как старые фотографии оживают в рассказах, так и город наполняется смыслами через наши истории", — говорят организаторы.
4 ноября
В 13.00 пройдет мастер-класс по созданию мозаики (6+). Вместе с мастерами из самарской студии REZZNIK участники создадут небольшие произведения, взяв за основу форму дома Маштакова. Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 18.00 состоится паблик-ток "Искусство и память" (12+). Самарские художники и кураторы Анастасия Альбокринова, Антон Вейс и Кристина Сырчикова обсудят способы работы с семейной памятью. Посетители узнают, как превратить воспоминания в художественный проект, зачем современные авторы возвращаются к прошлому и какие практики используются для создания коммеморативного пространства в выставках. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству", реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ Самары "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.
В 20.00 пройдет концерт "Тонкой нитью" (6+) самарской певицы Фефы. Анфиса Третьякова (сценический псевдоним — Фефа) исполнит песни, которые объединяют поколения, являются невидимой нитью, связующей семейные истории. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Кроме того, во вторник с 14.00 до 17.00 гости смогут бесплатно посетить Музей-галерею, увидеть выставку "Вокруг дома" (6+) и поближе познакомиться с дореволюционным домом, в котором разместилась "Заварка". Его истории посвящена новая экспозиция "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+), которая откроется в этот день на втором этаже и будет работать до 27 марта. Так описывают выставку ее авторы:
"В этом году нашему дому 125 лет. За это время он "менял" владельцев и статусы, внутреннее устройство и внешние элементы. Выставка "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" — не банальная лента времени "жизни" здания, она иллюстрирует, как устные рассказы формируют и сохраняют идентичность мест. Все представленные экспонаты позволят сформировать память о месте и через историю дома посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Посетители увидят предметы, найденные в процессе реставрации здания, макет дома, созданный педагогом студии Натальи Стукаловой, работы современных художников Анастасии Альбокриновой, Полины Уваровой, Софии Светашовой, Сергея и Ивана Ключниковых, а также статистические данные и устные свидетельства бывших жильцов и гостей Дома Маштакова".
6 ноября
В 11.00 пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии юные посетители пройдут по залам, познакомятся с феноменом "доходного дома", узнают, кем был владелец дома — Михаил Маштаков. Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова расскажет про особенности реставрации здания и про путь, который "прошел" памятник архитектуры от жилого дома до музея-галереи. Вход на мероприятие — 300 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
8 ноября
В 16:00 состоится фотопрогулка "Детально" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).
Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.
Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
