16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 23 октября откроется выставка "Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии" В музее Рязанова пройдет лекция "Исследования памяти и музейные практики: точки соприкосновения" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художника Дмитрия Зуева В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию об истории абстрактного искусства В Самару привезли картину "Бурлаки на Волге"

Музеи и выставки Культура

В Самаре 23 октября откроется выставка "Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 октября в 14:00 в выставочном зале Центрального государственного архив Самарской области состоится открытие выставки документов "Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии", посвященной уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов XX века.

Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив Самарской области, музей истории органов внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

На выставке впервые представлены широкой публике уникальные документы периода становления системы уголовного розыска в городе Самаре в 20-е гг. XX века из фондов Центрального государственного архива Самарской области. В числе экспонатов — циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников уголовного розыска, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел и др. Особый интерес вызывает иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре, динамика раскрытых преступлений за 1925 г., книга кличек и прозвищ преступников, документы на служебно-розыскных собак и др.

Документальный ряд выставки дополнен предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции. Посетители могут увидеть инсталляцию, демонстрирующую  кабинет сотрудника уголовного розыска.    

Во время открытия выставки для ее участников будет проведена обзорная экскурсия. 

Выставка будет проходить с 23 октября по 10 декабря по адресу: Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2