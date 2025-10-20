В Самаре 23 октября откроется выставка "Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии"

В четверг, 23 октября в 14:00 в выставочном зале Центрального государственного архив Самарской области состоится открытие выставки документов "Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии", посвященной уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов XX века.

Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив Самарской области, музей истории органов внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

На выставке впервые представлены широкой публике уникальные документы периода становления системы уголовного розыска в городе Самаре в 20-е гг. XX века из фондов Центрального государственного архива Самарской области. В числе экспонатов — циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников уголовного розыска, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел и др. Особый интерес вызывает иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре, динамика раскрытых преступлений за 1925 г., книга кличек и прозвищ преступников, документы на служебно-розыскных собак и др.

Документальный ряд выставки дополнен предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции. Посетители могут увидеть инсталляцию, демонстрирующую кабинет сотрудника уголовного розыска.

Во время открытия выставки для ее участников будет проведена обзорная экскурсия.