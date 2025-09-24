Выставка Ольги Абраменковой "Я пришел, чтобы жить" открылась в Самаре при поддержке "Глобал Вижн"

23 сентября в ТК "Амбар" стартовала выставка работ самарского художника-живописца, члена Союза художников России Ольги Абраменковой. Экспозиция получила название "Я пришел, чтобы жить" и посвящена главным темам современности — войне и миру, памяти и надежде, личным судьбам и общей истории.

Центральная работа, давшая название выставке, создана к Году семьи. Это откровенное высказывание художника о стойкости, преемственности поколений и вере в жизнь. "Тема военная очень сложная, но настолько актуальная и трогающая сердца, что я не могла остаться в стороне, — отметила Ольга Абраменкова. — Я начала переживать эту тему еще с 2014 года".

Выставка объединила картины разных жанров: от портретов героев СВО до мирных пейзажей Самары и области. "Для бойцов особенно значимы полотна, посвященные героям Донбасса, для других зрителей близки виды родного края и образы людей, дорогих автору. Это камерная и одновременно очень содержательная экспозиция", — подчеркнул Георгий Выводцев, глава Куйбышевского внутригородского района Самары.

Особое внимание вызывает художественная манера автора. "Ольга во всех произведениях очень принципиальна и несет свет. Я называю ее королевой серебра: посмотрите, сколько жизни и солнечных оттенков в каждом произведении. Она смело берется за тему героев и несет ее с высоко поднятой головой", — сказала директор Самарского художественного музея Алла Шахматова на торжественной церемонии.

Выставка реализована при поддержке девелоперского холдинга "Глобал Вижн". "Для нас важно, чтобы творчество художников, отражающих наше время, находило отклик у людей. Эта выставка — не просто культурное событие, это разговор о ценностях и памяти, который сегодня необходим обществу", — подчеркнула Ольга Суркова, вице-президент холдинга "Глобал Вижн", руководитель проекта АНО "Вольга", волонтер СВО, член Общественной палаты Самарской области.

Экспозиция "Я пришел, чтобы жить" открылась в преддверии второго Всероссийского фестиваля творчества участников СВО "Ленточка Доблести", который состоится 27 сентября на территории ТК "Амбар". Посетить выставку можно до 30 октября.