16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выставка Ольги Абраменковой "Я пришел, чтобы жить" открылась в Самаре при поддержке "Глобал Вижн" В "Заварке" выступит фольклорный ансамбль "Вечора" Музей Рязанова проведет заключительную пешеходную экскурсию Третьяковская галерея проведет "Фестиваль конструктивизма" В "ЗИМ Галерее" расскажут об эволюции стилей в творчестве Вениамина Клецеля

Музеи и выставки Культура

Выставка Ольги Абраменковой "Я пришел, чтобы жить" открылась в Самаре при поддержке "Глобал Вижн"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 сентября в ТК "Амбар" стартовала выставка работ самарского художника-живописца, члена Союза художников России Ольги Абраменковой. Экспозиция получила название "Я пришел, чтобы жить" и посвящена главным темам современности — войне и миру, памяти и надежде, личным судьбам и общей истории.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Центральная работа, давшая название выставке, создана к Году семьи. Это откровенное высказывание художника о стойкости, преемственности поколений и вере в жизнь. "Тема военная очень сложная, но настолько актуальная и трогающая сердца, что я не могла остаться в стороне, — отметила Ольга Абраменкова. — Я начала переживать эту тему еще с 2014 года".

Выставка объединила картины разных жанров: от портретов героев СВО до мирных пейзажей Самары и области. "Для бойцов особенно значимы полотна, посвященные героям Донбасса, для других зрителей близки виды родного края и образы людей, дорогих автору. Это камерная и одновременно очень содержательная экспозиция", — подчеркнул Георгий Выводцев, глава Куйбышевского внутригородского района Самары.

Особое внимание вызывает художественная манера автора. "Ольга во всех произведениях очень принципиальна и несет свет. Я называю ее королевой серебра: посмотрите, сколько жизни и солнечных оттенков в каждом произведении. Она смело берется за тему героев и несет ее с высоко поднятой головой", — сказала директор Самарского художественного музея Алла Шахматова на торжественной церемонии.

Выставка реализована при поддержке девелоперского холдинга "Глобал Вижн". "Для нас важно, чтобы творчество художников, отражающих наше время, находило отклик у людей. Эта выставка — не просто культурное событие, это разговор о ценностях и памяти, который сегодня необходим обществу", — подчеркнула Ольга Суркова, вице-президент холдинга "Глобал Вижн", руководитель проекта АНО "Вольга", волонтер СВО, член Общественной палаты Самарской области. 

Экспозиция "Я пришел, чтобы жить" открылась в преддверии второго Всероссийского фестиваля творчества участников СВО "Ленточка Доблести", который состоится 27 сентября на территории ТК "Амбар". Посетить выставку можно до 30 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5