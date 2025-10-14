В "Заварке" пройдет детский мастер-класс "Конструктор впечатлений"

В пятницу, 17 октября, в 18:30 в музее-галерее "Заварка" пройдет мастер-класс "Конструктор впечатлений" (6+). Его проведет архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

На занятии будут созданы объемно-пространственные композиции из найденных, сфотографированных или замеченных деталей существующих или уже утраченных зданий Ленинского района. Участники соберут скульптуры и макеты из деталей, изготовленных из картона и пенокартона. Также гости могут принести собственные находки — засушенные растения, распечатки, найденные осколки, камушки и другие элементы. Они оживят композицию и добавят ей уникальности.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.