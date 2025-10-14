Врио замначальника областного ГУ МВД стал Дмитрий Семенов

Врио заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области назначен полковник Дмитрий Семенов, сообщается на сайте полицейского Главка.
В органах внутренних дел Дмитрий Семенов служит с 2000 г., когда был назначен стажером по должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Кировского района г. Самара. С 2011 по 2024 г. занимал различные руководящие должности в ГУ МВД России по Самарской области. В 2024 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Башкортостан.
Награжден медалями МВД России "За доблесть в службе", "За боевое содружество", "За отличие в службе" 3, 2, 1 степени, знак "Лучший сотрудник криминальной милиции", нагрудный знак МВД России "Почетный сотрудник МВД", Почетными грамотами МВД России.
Приказом МВД России от 10 октября 2025 г. № 1263 л/с назначен временно исполняющим обязанности по вакантной должности заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области.
