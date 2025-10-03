Вячеслав Федорищев доложил о подготовке Самарской области к форуму "Россия – спортивная держава"

В пятницу, 3 октября, под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". В очном формате в заседании принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В этом году форум пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

"Как сказал наш президент Владимир Путин, форум "Россия — спортивная держава" укрепляет международное сотрудничество, дает возможность откровенно общаться по самым разным вопросам. Подготовка к форуму в самом разгаре. Уже определены основные площадки в гостеприимной Самарской области, сформирован проект архитектуры деловой программы. Активно идет пригласительная кампания. Мы ожидаем представителей регионов России и зарубежных стран. Конечно, подготовлена обширная спортивная и культурная программа для участников. Призываю все заинтересованные ведомства и организации сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с подготовкой форума", — отметил вице-премьер.

Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.

"Подготовка Самарской области к проведению форума ведется на 850 объектах. 411 из них — в Самаре, 322 — в Тольятти. Реализуется комплекс мероприятий, который включил в себя благоустройство, энергообеспечение, ремонт дорог и спортивных объектов, а также идет реализация концепции выставочной, волонтерской, культурной и спортивной программы форума. Всего до конца года в регионе будет введено более 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, среди них первый в регионе фиджитал-центр", — отметил глава региона.

Программа форума объединит 16 спортивных мероприятий в Самаре и Тольятти, в том числе театрализованное гимнастическое шоу "Легенды спорта" Алексея Немова, Финал Кубка России по гонкам дронов, соревнования по фиджитал-спорту "Кубок Победы" среди ветеранов СВО, соревнования по следж-хоккею для ветеранов боевых действий. Также пройдут 49 мероприятий культурной программы.

Кроме того, в период проведения форума в Самарской области планируется открытие двух новых объектов спорта.

"XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" проводится в год празднования 80-летия Великой Победы и станет не только яркой витриной достижений спортивной отрасли, успехов в развитии массового спорта в стране, но и продемонстрирует мощный системный потенциал для формирования здорового подрастающего нового поколения защитников Отечества, тех, на кого мы возлагаем особые надежды", — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

Помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета форума Алексей Дюмин отметил, что форум "Россия — спортивная держава" проводится уже в 13-й раз.

"За это время он стал центральным событием, которое объединяет все наше спортивное сообщество. Эффективной площадкой для обсуждения стратегических задач по развитию спорта в России, которые поставил президент. Это и развитие спортивной инфраструктуры, и популяризация здорового образа жизни, и решение кадрового вопроса, и повышение доступности занятий спортом для наших граждан, и многих других. Форум — это также возможность общения с иностранными коллегами, обмена опытом и лучшими практиками, отстаивания интересов российского спорта на международной арене. Это место, где по-прежнему сохраняется дух олимпийского движения, где спорт служит объединению людей", — заявил он.

Дмитрий Чернышенко поручил уделить особое внимание приглашению иностранных участников на форум "Россия — спортивная держава".

В заседании приняли участие представители Минспорта, Минздрава, Минпросвещения, МИД и ФСБ России, а также других заинтересованных организаций и регионов России.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил международный масштаб форума: "Системная работа с МИДом позволила обеспечить участие иностранных делегаций на уровне министров, руководителей спортивных ведомств и национальных олимпийских комитетов. Участие подтвердили министры спорта 15 государств, среди которых представители спортивных ведомств Бахрейна, Египта, Малайзии, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстан, Киргизия, Таджикистана и других. В общей сложности уже зарегистрировались 27 иностранных делегаций. Пригласительная кампания продолжается и по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко пригласительная кампания будет дополнительно усилена. Кроме того, будет проведена анонсирующая кампания в зарубежных СМИ".

Посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев рассказал, что российские дипломатические представительства и консульские загранучреждения в приглашенных на мероприятие странах оформят визы в приоритетном порядке официальным лицам, почетным гостям и участникам, а также сопровождающим их лицам, в том числе в день обращения. В международном аэропорту Самары будет обеспечена работа временного консульского пункта в круглосуточном режиме.