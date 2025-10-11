Самарские казаки впервые провели отчетно-выборный Круг в Тольятти

В субботу, 11 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе Круга Самарского окружного казачьего общества. Отчетно-выборный Круг проводится раз в 5 лет. Сегодня были подведены итоги многолетней работы, приняты планы на предстоящую пятилетку. Переизбран на новый срок атаман Самарского окружного казачьего общества — казачий полковник Андрей Терновский. По приглашению Вячеслава Федорищева в мероприятии приняли участие главы всех муниципальных образований области. Отличившимся казакам глава региона вручил региональные награды.

Впервые Круг прошел в Тольятти, на площадке Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. "Это подтверждает то, что вы взяли курс на максимальное вовлечение в работу казачества муниципальных образований нашей области. И это очень важно, ведь наш регион издавна является мощным центром казачьего движения всего Поволжья. Мы по праву этим гордимся. И продолжим прикладывать усилия, чтобы эту славу укреплять", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, приветствуя участников.

Глава региона отметил, что вопросы взаимодействия с казачьим сообществом всегда находятся в приоритете работы правительства региона и в последнее время было принято немало решений, направленных на укрепление этого сотрудничества.

Так, весной этого года был создан Совет при губернаторе по делам казачества, 5 мая состоялось первое заседание. В структуре Дома дружбы народов по поручению главы региона теперь действует отдел по взаимодействию с казачеством, также соответствующие специалисты работают в составе министерства внутренней политики области.

В процессе создания находится государственное казенное учреждение "Казачий центр государственной службы", которое будет способствовать поддержанию традиций казачества, военно-патриотическому воспитанию молодежи, обеспечению безопасности Самарской области и всего Поволжья. Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян становится помощником губернатора.

Вячеслав Федорищев обозначил значимые направления работы с казачьим сообществом. "В первую очередь, это защита Отечества, священная миссия, которая всегда была первостепенной для казачества. Знаю, что она остается таковой для вас буквально каждый день. В мае 2022 г. для участия в специальной военной операции вами был сформирован добровольческий казачий отряд "БАРС-15 "Ермак". С тех пор более 1700 казаков включились в выполнение боевых задач, поставленных нашим Верховным Главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил он и поблагодарил всех волжских казаков, кто с оружием в руках приближает долгожданную Победу, и тех, кто своим трудом приближает ее в тылу.

Минутой молчания почтили память павших героев — казаков, которые отдали свои жизни на полях сражений.

Особое направление работы — патриотическое воспитание молодежи. В Самарской области работает казачий кадетский корпус, в общеобразовательных организациях региона действуют кадетские, в том числе казачьи кадетские классы, в которых обучаются более 1500 ребят. В Самарском техническом университете сформирована казачья студенческая сотня.

Ежегодно 7 ноября казачья молодежь участвует в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре. В этом году 7 ноября станет заключительным днем работы форума "Россия — спортивная держава". "Очередной Парад состоится уже скоро. Он будет особенным. К нам в эти дни приедут огромное количество гостей со всего мира, со всей страны. Не сомневаюсь, и сами ребята, и вы — их наставники — вновь примете в нем активное участие", — обратился Вячеслав Федорищев к казакам.

Также губернатор сообщил, что расчет волжского казачьего общества примет участие в Параде Победы 9 мая 2026 г. в Москве, вопрос об этом проработан и начата подготовка. "Это будет впервые за последние десятилетия, когда наше казачество пройдет со всеми рядами и видами Вооруженных Сил на главном параде нашей страны", — отметил Вячеслав Федорищев.

Совместная работа с казачьим сообществом ведется и в рамках обеспечения безопасности. В 8 муниципальных образованиях области действуют добровольные казачьи дружины по охране правопорядка. Содействие МВД и органам местного самоуправления оказывают 72 добровольные пожарные команды в 12 городах и районах, все они входят в состав казачьей региональной команды.

Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития Самарского края. Отличившимся казакам он вручил региональные награды — почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" и благодарность губернатора Самарской области.

В ходе Круга состоялась торжественная церемония верстания Вячеслава Федорищева в казаки. Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесение присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед Богом и народом. Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки.

"Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. — А данные мне права и власть не употреблять во зло". После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону: "Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!"