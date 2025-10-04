Вячеслав Федорищев провел встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

В субботу, 4 октября, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области. Возглавляет ее заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, а в составе — представители региональных профильных министерств и ведомств.

Рабочая программа самарской делегации носит комплексный характер и охватывает стратегические направления: инвестиции, промышленность, туризм, социальную сферу, науку, комфортную городскую среду и цифровое развитие.

Ключевым событием стала встреча губернатора Вячеслава Федорищева с раисом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, где обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества на межрегиональном уровне.

В ходе конструктивного диалога стороны уделили особое внимание практическим аспектам взаимодействия, в частности, увеличению товарооборота, развитию связей в сфере науки и образования, а также расширению культурного обмена и внутреннего туризма. Значительная часть беседы была посвящена высокотехнологичным отраслям, в первую очередь — развитию беспилотных систем.

"Большинство наших региональных проектов получили поддержку на федеральном уровне. Это касается и взаимодействия с Госкорпорацией "Роскосмос". В связи с этим прорабатывается вопрос о создании новых рабочих мест в интересах Роскосмоса в Самарской области. Мы сильные по беспилотной составляющей. Вы это знаете", — сказал глава региона.

В рамках пребывания в Татарстане Вячеслав Федорищев также ознакомится с экономическим потенциалом республики и посетит ряд значимых социальных и культурных объектов.

Вместе с тем в Казани представители самарской делегации приняли участие в совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра экономики республики Татарстан Мидхата Шагиахметова. На нем стороны обменялись опытом создания и развития инвестиционных площадок: индустриальных парков и ОЭЗ, обсудили инструменты привлечения иностранных инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов, вопросы развития инвестиционного климата, оптимизации процедур в градостроительной сфере, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

Кроме того, развитие диалога между регионами было продемонстрировано на прошедшей на этой неделе в Минске Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", где раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стенд Самарской области и оценил представленную продукцию компаний-амбассадоров, включая новую модель АвтоВАЗа — автомобиль "Лада Азимут".