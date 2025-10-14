16+
Банки Финансы

НОВИКОМ договорился об оказании банковских услуг гражданам Кубы

14 ОКТЯБРЯ.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в Гаване подписал соглашения с Министерством образования Кубы и одним из крупнейших банков Республики. Документы предусматривают предоставление банковских услуг гражданам дружественного государства.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Меморандум о сотрудничестве между банком НОВИКОМ и Министерством высшего образования Республики Куба направлен на поддержку кубинских студентов, обучающихся в российских вузах. Этот документ наряду с имеющимися соглашениями и договоренностями с кубинскими банками-партнерами предусматривает содействие в распространении карт "Мир" среди кубинских студентов, а также проведение совместных мероприятий по популяризации национальной платежной системы.

"НОВИКОМ развивает партнерские отношения с Республикой Куба и продвигает российские финансовые технологии за рубежом. Важным шагом в этой работе является распространение карт "Мир". Реализация проекта обеспечит удобные и надежные расчеты для студентов Кубы, которых связывают с Россией образовательные и деловые проекты, а также для кубинцев, приезжающих в нашу страну в качестве туристов", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Подписание соглашений стало продолжением системной работы НОВИКОМа по развитию международного сотрудничества. Банк работает с кубинскими финансовыми институтами с 2016 года. Сегодня все основные банки республики имеют счета в НОВИКОМе. Банк входит в состав Межправительственной российско-кубинской комиссии и Российско-Кубинского делового совета. В 2024 году НОВИКОМ стал первым российским банком, открывшим представительство на Кубе.

