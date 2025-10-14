"Дороги Победы" провели 3800 учеников по местам трудовой доблести Куйбышева

В пятницу, 10 октября, всероссийская программа "Дороги Победы", инициированная АНО "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке Министерства просвещения РФ, завершила свой очередной сезон в Самарской области. В рамках федерального проекта "Мы вместе" государственной программы "Развитие образования" более чем 31 тысяча школьников и студентов из 19 регионов смогли бесплатно прикоснуться к героическому прошлому.

В Самарской области благодаря военно-патриотическому маршруту "Здесь тыл был Фронтом" они погрузились в жизнь запасной столицы военных лет - Куйбышева,. Координатором проекта в регионе выступил туроператор "Профцентр" при поддержке министерства туризма Самарской области.

В год 80-летия Победы Самара предложила участникам военно-патриотический маршрут "Здесь тыл был Фронтом. Куйбышев", охватывающий период с апреля по октябрь 2025 года. Программа в масштабах России реализуется с 2013 г., охватив более 1,3 млн человек, и направлена на формирование интереса к истории страны.

В экскурсию входят основные объекты показа: площадь Славы с мемориальным комплексом, площадь им. Куйбышева, площадь им. Чапаева, памятник Соловецким юнгам на Самарской набережной. По пути следования экскурсовод рассказывает и о том районе города, где находится учебное заведение, откуда начинается маршрут. Местом отправления для школьников муниципальных районов служит железнодорожный вокзал Самары, откуда они узнают об истории Куйбышевской железной дороги во время Великой Отечественной войны.

К слову, подать заявку на участие могли сами представители общеобразовательных учреждений, так было и у ребят из Лицея авиационного профиля №135, которые стали замыкающими программы в этом году.

Участники узнали о трудовом подвиге куйбышевцев-ровесников, о легендарном параде 7 ноября 1941 года, о строительстве секретных бункеров, производстве военной техники, в частности, знаменитого штурмовика Ил-2. Отдельной темой стали здравоохранение и реабилитация раненых бойцов. Ребятам рассказали об эвакогоспитале №3999 и санатории имени Чкалова, где восстанавливал силы Герой Советского Союза, летчик Алексей Маресьев.

Не забыли и о культурной жизни города в военные годы. Участники узнали о том, как в Куйбышеве продолжали ставить спектакли, открывать новые выставки и даже формировать футбольную команду "Крылья Советов", объединившую рабочих авиационных заводов.

"Мы стремились показать ребятам не только промышленный подвиг, но и человеческое лицо войны, стойкость и веру в Победу, которые объединяли жителей Куйбышева", - подчеркнула экскурсовод.

На Площади Славы участники почтили минутой молчания память погибших в войне. А Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа предоставил возможность подержать в руках настоящее оружие разных времен.

Экскурсии доступны для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования бесплатно. Партнерами проекта выступили Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа и музей истории города Самара имени М.Д.Челышева.

Наряду с проектом "Дороги Победы" в Самарской области реализуется другой федеральный проект культурно-просветительских маршрутов, также бесплатных для школьников, "Эпоха в красках. 95-летие А.Басс", посвященный хранительнице искусства в Самаре Аннэте Яковлевне Басс. Этот проект доступен до 12 ноября 2025 года.