Роман Губанов, Авито Работа: "Важно показывать людям, что возможности не ограничены"

В Самаре 3 и 4 октября прошел федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". Генеральным партнером номинации выступила Авито Работа.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов ответил на вопросы Волга Ньюс о ситуации на рынке труда, о том, как компании конкурируют за сотрудников, и почему люди в зрелом возрасте все чаще меняют профессии.

— Какие тренды на рынке труда сейчас актуальны?

— Если говорить в целом по России, на протяжении нескольких лет главным фактором, определяющим состояние рынка труда, является беспрецедентно низкая безработица. В августе этот показатель достиг исторического минимума — 2,1%. Такого за всю историю наблюдений в современной России еще не было.

Этот рекордный показатель закономерно привел к другому значимому явлению — дефициту персонала. Есть несколько факторов, которыми он обусловлен. В первую очередь все эксперты говорят о демографическом факторе. Но на мой взгляд, важно отметить и структурный дисбаланс спроса и предложения. Работодателям необходимы соискатели одной квалификации или профессий, при этом соискатели охотно откликаются совершенно на другие.

Между тем развивается тренд на гармонизацию: динамика увеличения числа вакансий становится сдержаннее, при этом соискательская активность, напротив, увеличивается. Это характерно и для России в целом, и для ПФО, и Самарской области.

— Как компании ведут борьбу за сотрудников?

— Чтобы выигрывать в этой конкурентной гонке, чаще всего используют зарплатный инструмент — повышают зарплаты. Наверняка помните, что в 2023−2024 годах как раз все отмечали существенный рост зарплат. В 2025 году мы видим, что зарплаты по-прежнему растут год к году, но при этом темпы роста замедляются.

Это говорит о некоторой зрелости рынка, потому что работодатели, помимо повышения заработной платы начали использовать и другие инструменты для привлечения соискательской аудитории — работать с брендом, с условиями труда и прочее. Сегодня важен как непосредственно внешний и внутренний вид места труда, места производства, так и изменение подходов к формированию графиков работы.

— Можно ли сейчас сказать, что условия диктуются соискателем, а не работодателем?

— Да, тренд на смещение баланса в сторону соискателя — это реальность, особенно в сегменте массовых профессий и цифровых специальностей. Однако нельзя говорить, что соискатель единолично определяет условия и может повышать зарплатные ставки в два-три раза. Все равно есть определенные ограничения. Можно охарактеризовать текущую ситуацию как "рынок переговоров". У соискателя на руках в процессе поиска работы может быть несколько предложений, даже в тех позициях, которые еще непродолжительное время назад не имели конкуренции на рынке, что позволяет ему выбирать и обсуждать условия или дополнительные бенефиты, а работодателю проявлять гибкость в предложениях.

фото предоставлено пресс-службой Авито Работы

— У соискателей сейчас есть достаточно большой выбор. Привело ли это к тому, что в поиске лучших условий они чаще меняют работу?

— Мы наблюдаем, что соискатели начали чаще менять работодателей. Соискательский рынок начал приходить в движение, выросла текучесть персонала. Сотрудники увидели, что на рынке появилась активность других работодателей, которые предлагают лучшие условия труда, и, соответственно, пробуют поменять работу.

— В последнее время границы найма расширялись — работодатели готовы были приглашать, в том числе кандидатов без опыта и людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сохранилась ли эта тенденция сейчас?

— Я думаю, что это долгосрочный тренд. Основная причина — это объективные демографические процессы. Доля молодежи на рынке занятости продолжает снижаться. Через пять лет нас ждет приход более многочисленной молодежной волны, но это тоже недостаточная численность, чтобы существенным образом изменить положение на рынке труда. Поэтому для бизнеса это уже не временная мера, а стратегическая необходимость. Работодатели, которые уже научились работать с разными возрастными группами и инвестировать в обучение специалистов без опыта, получают устойчивое конкурентное преимущество.

— Много ли несовершеннолетних соискателей, 16−17 лет, ищут работу сейчас?

— Рынок труда имеет сезонные факторы. Мы наблюдаем значительный всплеск числа резюме и откликов от этой аудитории в летние месяцы, а также в периоды каникул. Это напрямую связано с циклом жизни школьников и студентов, которые получают возможность устроиться на работу, и с одновременным ростом спроса со стороны бизнеса в таких сегментах, как фастфуд, розничная торговля, производство сезонных товаров. Например, производство мороженого растет весной и в летние месяцы. Соответственно, работодателям, которые производят этот продукт, требуется больше сотрудников. Или напитки тоже имеют повышенный спрос летом.

А если говорить о более возрастной категории, то она более стабильна, хотя тоже подвержена некоторой сезонности. Например, весной, активность старшего поколения снижается, что очевидно связано с началом дачного сезона. Таким образом, разные возрастные группы на рынке труда живут в разных сезонных ритмах, которые мы наблюдаем и на нашей платформе.

— Последние несколько лет более востребованными стали рабочие специальности. Как долго эта тенденция останется с нами?

— Промышленный сектор — основа экономики страны, а на отраслевом рынке труда потребность в квалифицированных кадрах остается высокой далеко не один год. В последнее время рост востребованности инженерных и рабочих специалистов стимулируют стратегии развития конкурентоспособного производства, внедрение инновационных технологий, трансформация и модернизация процессов, реализация крупных государственных и частных проектов. Мы уверены, что востребованность рабочих различной специализации и квалификации останется высокой в перспективе одного-двух десятков лет.

— В каком темпе в разных отраслях растет популярность рабочих профессий?

— Мы можем поделиться итогами только завершившегося III квартала. На платформе "Авито Работа" больше всего вакансий в июле–сентябре работодатели региона опубликовали в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов. В ТОП-3 также входят пищевая промышленность и машиностроение. Кроме того, среди сфер с наибольшим количеством вакансий можно выделить доставку, грузоперевозки и складскую логистику. Отметим, что список отраслей, где нехватка кадров ощущается сильнее всего — производство, логистика, строительство — примерно схож в разных регионах и остается таким не один год.

Среди рабочих специалистов работодатели региона чаще всего ищут сварщиков, монтажников, слесарей, токарей и операторов производственных линий. В число наиболее востребованных сотрудников также входят водители грузового транспорта, водители-экспедиторы и водители спецтехники.

— В 90-х, 2000-х какое-то время рабочие профессии не были в почете. Сейчас ситуация меняется?

— В одночасье не изменится. Должна быть проведена большая комплексная работа. Мы понимаем, что долгое время, десятилетия фактически, никто не занимался популяризацией рабочих или промышленных профессий. Это, безусловно, отразилось на том, что работодатели ограничены в выборе, потому что не так много кандидатов на рынке, которые обладают необходимой профессией, опытом работы.

К чему это привело? Работодатели снизили или фактически убрали требования по необходимому образованию или опыту работы, расширили границу найма и вынуждены привлекать фактически всех.

— Зато лет 15 назад все хотели работать в офисах. Готовы ли сейчас офисные работники переквалифицироваться в "синих воротничков"?

— Мы, правда, наблюдаем тренд, когда люди из традиционно офисных/гуманитарных профессий переходят в технические. Если посмотреть на факторы, на основе которых соискатели выбирают то или иное предложение работы, первый, конечно, — это заработная плата. Мы видим, что благодаря тем самым изменениям, о которых мы с вами говорим, в 2023−2024 году, значительным образом выросло предложение зарплаты в этих профессиях. Они стали действительно конкурентными по сравнению, в том числе с традиционно офисными профессиями. Тот же самый сварщик — это новая нефть, так сказать, потому что заработные платы там доходят до 400 тысяч. Токарь, фрезеровщик — это все достаточно высокооплачиваемые теперь профессии. Конечно, они побуждают людей менять сферу деятельности.

Фактически в каждой отрасли экономики есть промышленные, массовые, рабочие профессии, которые, как вы правильно сказали, не были в почете. И нам, конечно же, всем, государству в широком смысле этого слова, всем субъектам экономики нужно повышать популярность, популяризировать эти профессии.

Порядка 30 миллионов человек заняты именно в этом сегменте профессий. Это близко к половине трудоспособного населения России.

фото предоставлено пресс-службой Авито Работы

— Авито Работа выступает генеральным партнером конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для переобучившихся. Почему именно эта номинация?

— Мы выбрали номинацию "Второй старт" не случайно — она отражает один из ключевых трендов современного рынка труда. Сегодня профессиональная биография человека — это не прямая линия, а скорее маршрут с возможностями для новых поворотов. Очень важно показывать людям, что их перспективы не ограничены выбором, сделанным в юности, часто под влиянием обстоятельств или советов. Сейчас предложений на рынке огромное количество. Мы видим и растущий отклик со стороны соискателей, они называют возможность переобучения одним из топ-критериев при выборе работы.

Конкурс ярко это демонстрирует: мы видим уникальные истории людей разного возраста — от зрелых специалистов до молодых ребят, которые кардинально меняют сферу деятельности. Например, пройдя короткое, но интенсивное обучение, они осваивают такие востребованные профессии, как машинист электропоезда в метро, водитель трамвая или троллейбуса, оператор крана, и сейчас с огромным воодушевлением рассказывают о своем новом деле. Для нас "Второй старт" — это не просто номинация, а отражение реальной потребности рынка в гибкости и готовности людей к преобразованию своей карьеры.

фото предоставлено пресс-службой Авито Работы

— Что происходит со спросом на переобучение? По каким специальностям он растет быстрее всего? Кто обычно идет на переобучение?

— У нас есть данные исследования о том, что многие россияне готовы получить новую профессию. 51% работающих жителей ПФО хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности. Каждый десятый респондент назвал желанным направлением для переобучения производство и промышленность. А отвечая на вопрос "Почему они хотели бы пройти переобучение?", респонденты выделили следующий ТОП-3 факторов: "Новая профессия позволит мне достичь более высокого дохода", "Новая работа позволит изменить образ жизни — работать в гибком графике или удаленно" и "Изучение новой профессии — это возможность для личного развития и расширения кругозора".