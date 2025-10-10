Интернет вещей и big data: как получить базовые ИТ-знания в школе

Какие возможности есть у старшеклассников Самарской области региона по обучению базовым навыкам ИТ-образования уже в старших классах? Как организована эта система? По каким направлениям ИТ ребята могут обучаться в школе? Ответы на эти вопросы — в нашем обзорном материале, подготовленном с участием профильных преподавателей школ региона.

"Потрогать" ИТ руками

У старшеклассников Самарской области сегодня есть хорошие возможности для освоения ИТ-навыков. В 10–11 классах они могут заниматься по индивидуальной образовательной траектории, выбрав информатику в качестве профильного предмета. Это даёт возможность углублённо изучать предмет и качественно подготовиться к ЕГЭ — а значит, набрать баллы, достаточные для поступления на бюджет в профильный вуз. Для ребят действуют специализированные программы с углубленным изучением информатики, инженерные классы при поддержке ведущих технических вузов.

Учебный процесс оснащен всем необходимым оборудованием: компьютерной и офисной техникой, робототехническими конструкторами, 3D-принтерами, станками с ЧПУ. Все рабочие места подключены к сети Интернет. Налажено взаимодействие педагогов и обучающихся посредством классных чатов "Сферум".

Кроме того, работают программы дополнительного образования:

ИТ-кубы — центры цифрового образования для школьников 7-18 лет,

"Кванториумы" и мини-технопарки — технопарки с программами по программированию и робототехнике,

центры "Точка роста" — площадки для освоения современных технологий, где учащиеся работают с VR-технологиями, учатся программировать беспилотники, создают и печатают 3D-модели.

Такая проектная деятельность помогает ребятам буквально "потрогать" ИТ руками и увидеть, как эти технологии работают на практике.

Школьники активно участвуют в проекте "КОД будущего", в научно-практических конференциях, таких как "Взлёт".

Профильные классы и стажировка в вузах

Комплексная система ИТ-образования для старшеклассников, включающая два основных направления: основное образование в рамках школьной программы и дополнительное образование через специализированные центры.

Основное образование реализуется через профильные классы в общеобразовательных школах. В рамках этого направления учащиеся углубленно изучают информатику, информационные технологии, занимаются робототехникой и осваивают основы программирования.

Параллельно развивается система дополнительного образования. В 63 регионе оно реализуется в рамках системы персонифицированного финансирования, на каждого ребенка выделяется сертификат, согласно которому он может бесплатно обучаться по любой программе допобразования. Список учреждений и программ доступен на сайте "Навигатор дополнительного образования".

"Каждый школьник в рамках ранней профориентации может посетить ведущие вузы области, узнать о современных тенденциях в сфере ИТ, посмотреть, чем занимаются начинающие ИТ-специалисты. Например, СамЛИТ наиболее активно сотрудничает в этом направлении с Самарским университетом. Ежегодно лицеисты проходят стажировки на различных кафедрах, где знакомятся с ИТ-специальностями", — рассказала учитель информатики Самарского лицея информационных технологий Светлана Анисимова.

Спецклассы и лаборатории

В регионе функционирует развитая система образовательных площадок для обучения ИТ-специальностям. Ключевыми центрами являются Центр цифрового образования "ИТ-куб" и технопарки "Кванториум" в Самаре и Тольятти, а также мобильный "Кванториум" и 64 мини-технопарка региона.

Центр "ИТ-куб" располагает современным оборудованием для обучения, включая специализированные компьютерные классы и пространства для проектной работы. Обучающиеся имеют доступ к профессиональному программному обеспечению.

Технопарки "Кванториум" оснащены мобильными образовательными комплексами и лабораториями для практических занятий. Здесь создана полноценная инфраструктура для разработки ИТ-проектов.

Материально-техническая база включает современные компьютеры и ноутбуки, специализированное программное обеспечение, оборудование для разработки, инструменты для практической работы и развитую сетевую инфраструктуру.

Кадровый состав представлен профессиональными ИТ-специалистами, опытными педагогами дополнительного образования, экспертами в сфере информационных технологий и наставниками проектных команд.

Образовательные программы охватывают базовое программирование, разработку приложений, веб-технологии, робототехнику и цифровую безопасность.

Инфраструктура поддержки включает коворкинг-зоны, конференц-залы, проектные лаборатории и демонстрационные площадки.

Партнёрская сеть объединяет ведущие ИТ-компании региона, вузы технического профиля, профессиональные сообщества и бизнес-партнёров.

В центрах "Точка роста" есть VR-оборудование, 3D-принтеры, компьютеры, наборы для робототехники, беспилотные летательные аппараты, которые школьники программируют самостоятельно. На этих ресурсах строится проектная деятельность: моделирование, визуализация, программирование, управление устройствами. Всё это помогает ребёнку не только освоить теорию, но и применить знания на практике.

Для школьников с 14 лет реализуется проект "Код будущего". Программа предоставляет школьникам 8–11 классов возможность бесплатно пройти курс обучения современным языкам программирования.

Направления ИТ, которым ребята могут обучаться, самые разнообразные: программирование, создание интерактивных приложений и игр, разработка и моделирование в 3D, основы искусственного интеллекта, работа с большими данными, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей, сопровождение и защита информационных систем. Есть интерес и к системному администрированию, и к ИТ-дизайну. Каждый может найти своё — в зависимости от интересов, способностей и мотивации.

Стажировки в ИТ-компаниях

Школьные педагоги свидетельствуют: участие бизнеса в образовательном процессе становится всё заметнее.

Фото предоставлено пресс-службой министерства образования СО

"Компания "Транспорт будущего — Беспилотные авиационные системы" проводит мастер-классы для школьников, рассказывает о профессии и даже приглашает ребят на стажировку и работу. Одна из крупнейших ИT-компаний города Hands.Center, специализирующаяся на комплексном сопровождении малого и среднего бизнеса, даёт возможность учащимся пройти практику в каникулярное время, познакомиться с рабочими процессами изнутри. Это очень ценная возможность для старшеклассников", — сообщил учитель информатики школы села Ягодное, руководитель центра "Точка роста" Алексей Фоломкин.

"В прошлом году в рамках проекта "Код будущего" нашим партнером была самарская компания 1С, которая помогла реализовать данный проект и обучить детей и педагогов азам 1С программирования", — добавил учитель информатики ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" Дмитрий Петрунин.

По словам Светланы Анисимовой, в СамЛите есть несколько ключевых форматов взаимодействия.

В проекте "Урок цифры" участвуют крупнейшие ИТ-компании России: "Яндекс", "Т-Банк", VK Group, 1С, "Сбер2. и т. д. Компании разрабатывают образовательные материалы и проводят онлайн-уроки по различным направлениям ИТ, включая искусственный интеллект, программирование, кибербезопасность, разработку игр, создание приложений.

Предпрофессиональные классы — это формат обучения, где ИТ-компании выступают в роли наставников и экспертов. Школьники получают возможность посещать экскурсии в офисы компаний, участвовать в мастер-классах, получать консультации от специалистов, знакомиться с реальными проектами.

Практическое обучение реализуется через стажировки для старшеклассников, участие в проектных работах, менторство от опытных специалистов, совместные конкурсы и хакатоны.

Дополнительное образование организуется через профильные кружки, онлайн-курсы, вебинары, образовательные интенсивы.

"Такое сотрудничество позволяет школьникам получить актуальные знания от практикующих специалистов, понять специфику работы в IT-компаниях, определиться с выбором будущей профессии, наработать первый практический опыт, создать портфолио проектов", — резюмировала Светлана Анисимова.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.