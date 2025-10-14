16+
Общество

Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе "Мой папа — пример и опора!"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 19 октября, в России отмечается День отца. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой всероссийский семейный флешмоб и приглашает жителей Самарской области к участию.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Организаторы предлагают опубликовать фото или видео с поздравлениями, благодарности отцам и рассказом о папе, возможно, кто-то вспомнит смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисует папин портрет.

Для того, чтобы стать участником семейного флешмоба, необходимо до 19 октября выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященные папе. Пост необходимо отметить хештегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Также необходимо подписаться на страницу Фонда Андрея Первозванного. Важно помнить, что аккаунт в социальной сети должен быть открытым.
Победители всероссийского флешмоба получат призы. Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат подарки от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 24 октября на сайте Фонда и странице ВК.

