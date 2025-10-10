Студенты из других регионов посетили самарские предприятия

На заседании Клуба занятой молодежи Самарской области подвели итоги проекта "Больше, чем работа". Этот федеральный проект профессионального развития молодежи 18-35 лет для студентов и выпускников вузов и колледжей из регионов России нацелен на трудоустройство молодых специалистов.

В рамках проекта "Больше, чем работа" состоялись трехдневные стажировки студентов и выпускников вузов из Уфы, Волгограда и Ульяновска на двух крупных предприятиях Самарской области — ООО "Кубышевазот" и ТЭЦ Волжского автозавода (входит в ПАО "Т Плюс"). Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы.

Директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин отметил, что проект "Больше, чем работа" одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство. "Участники проекта — в этом году 30 человек — прошли программу стажировки на ведущих предприятиях региона с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоили необходимые для работы навыки и знания. Уверен, что многие из них по окончании обучения вернутся жить и работать в Самарскую область", — отметил Александр Митюхин.

Представители предприятий считают, что "Больше, чем работа" — эффективный и перспективный проект.

"Трехдневный практикум включает знакомство с предприятием, проведение инструктажей, производственную практику, — прокомментировала Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "Куйбышевазот". — Все это позволяет ребятам, которые уже выбрали свой профессиональный путь, показать возможности предприятий Самарской области — в том числе, для дальнейшего трудоустройства".

Глеб Канахин, студент третьего курса сызранского филиала СамГТУ, своим участием в проекте доволен, у него появился стимул устроиться на предприятия самарского филиала "Т Плюс". "Для нас провели не только интереснейшую экскурсию, но и рассказали об особенностях работы, возможностях для роста –привели в пример молодого специалиста, который чуть больше чем за год достиг высокого карьерного роста. Я захотел повторить его путь, и, возможно, достичь большего за короткое время, для меня это важно", — поделился Глеб Канахин.

Клуб занятой молодежи, в рамках которого подвели итоги проекта на площадке яхт-клуба "Дружба", объединил молодежь из разных регионов России, позволил сформировать представление о карьерных перспективах на промышленных предприятиях Самарской области.

"Идея создания Клуба занятой молодежи возникла в 2021 году, он начал свою работу в 2022, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области — руководитель департамента развития трудовых ресурсов Юлия Бренер. — Клуб занятой молодежи расширяет горизонты и привлекает студенческую аудиторию из регионов России — и в качестве участников проекта "Больше, чем работа", и как одноклубников. В условиях ограниченности трудовых ресурсов важно привлечение молодых специалистов, в том числе, из других регионов, на предприятиях Самарской области".