"От Запанских": в поселке имени Шмидта работает цех волонтеров СВО

С первых дней специальной военной операции жители поселка имени Шмидта (Запанской) в Самаре начали помогать военнослужащим. Волонтерское движение возникло по инициативе всего нескольких человек, а сегодня фронту помогают все социальные группы — и дети, и взрослые, пенсионеры, и предприниматели.

Сразу организовали пространство, чтобы плести маскировочные сети для участников специальной военной операции. Помещение волонтерам на безвозмездной основе предоставил местный предприниматель, который взял на себя и оплату коммунальных услуг.

Цех работает каждый день. Утром сюда приходят пенсионеры, а вечером — работающее население и школьники. Кроме того, дома волонтеры шьют одежду для бойцов, вяжут носки и другие вещи, делают окопные свечи.

Свои посылки в зону специальной военной операции активисты передают через волонтерское движение "Помощь Нашим Самарский Батальон" ("СамБат"). Когда в поселок Шмидта приезжают в отпуск военнослужащие, волонтеры передают гуманитарную помощь вместе с ними.

"Вот такие прекрасные, неравнодушные люди живут в нашем поселке, — говорит одна из организаторов волонтерского движения, Татьяна Максакова. — Мы причисляем себя к волонтерскому движению "Своих не бросаем", и действительно, мы своих не бросаем. Ни один житель Запанского, воюющий на СВО, не остался без внимания. Мы помогаем каждому, помогаем семьям военнослужащих, ведь среди них есть и наши родственники, и наши друзья, и наши соседи. Все, что мы делаем, мы делаем от чистого сердца. С такими людьми мы победим."