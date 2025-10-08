В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности в Самарской области.
С 8 по 14 октября местами в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса.
МЧС России напоминает:
- не жги мусор на своих садовых и дачных участках;
- не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводи костры в лесах;
- не кури, не бросай горящие спички, окурки;
- не оставляй на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
