Определены финалисты конкурса "Студент года 2025" Самарской области

В Самарской области завершился заявочный этап регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года 2025". По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.

Прием заявок проходил с 28 августа по 28 сентября. Всего на конкурс поступило 2348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: "Студенческая творческая личность ссуза" (297 заявок), "Доброволец года" (210 заявок) и "Молодой профессионал года" (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе "Росмолодежь.Гранты", защита проектов в рамках которого также состоится на очном этапе "Студента года".

"Завершение заявочной кампании показало невероятный потенциал нашей студенческой молодежи. Более 2 тысяч заявок — достойная цифра, которая говорит о высокой мотивации ребят, их активной жизненной позиции и стремлении быть лучшими в своей сфере. Мы видим, что наши студенты не только успешно осваивают образовательные программы, но и ярко проявляют себя в науке, творчестве, спорте, волонтерстве и общественной работе. Уверен, очный этап конкурса станет настоящим праздником талантов и лидерских качеств", — прокомментировал министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Очный этап конкурса "Студент года 2025" пройдет в Самаре с 8 по 10 октября. Участников ждут конкурсные испытания, где они представят свои достижения в 15 номинациях. Оценивать выступления будет авторитетное жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели региона, лидеры мнений и победители конкурса прошлых лет.

Ключевым событием программы станет защита социальных проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Участники предложат свои инициативы по разным направлениям: от развития медиа в молодежной среде и предпринимательстве до военно-патриотических фестивалей и профориентационных курсов. Лучшие идеи получат до 1 млн руб. на дальнейшую реализацию.

Главными площадками проведения очного этапа станут Молодежный многофункциональный центр Самарской области и Дворец культуры "Заря". Начало конкурсных испытаний запланировано на 10:00.