16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ушел из жизни легендарный участник экспедиции на Северный полюс В пос. Мехзавод планируют построить школу на 1 тыс. мест Самара приобретет 16 единиц спецтехники для уборки города Жителям Самарской области предлагают выбрать эффективные меры для снижения аварийности на дорогах Определены финалисты конкурса "Студент года 2025" Самарской области

Общество

Определены финалисты конкурса "Студент года 2025" Самарской области

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области завершился заявочный этап регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года 2025". По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Прием заявок проходил с 28 августа по 28 сентября. Всего на конкурс поступило 2348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: "Студенческая творческая личность ссуза" (297 заявок), "Доброволец года" (210 заявок) и "Молодой профессионал года" (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе "Росмолодежь.Гранты", защита проектов в рамках которого также состоится на очном этапе "Студента года".

"Завершение заявочной кампании показало невероятный потенциал нашей студенческой молодежи. Более 2 тысяч заявок — достойная цифра, которая говорит о высокой мотивации ребят, их активной жизненной позиции и стремлении быть лучшими в своей сфере. Мы видим, что наши студенты не только успешно осваивают образовательные программы, но и ярко проявляют себя в науке, творчестве, спорте, волонтерстве и общественной работе. Уверен, очный этап конкурса станет настоящим праздником талантов и лидерских качеств", — прокомментировал министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Очный этап конкурса "Студент года 2025" пройдет в Самаре с 8 по 10 октября. Участников ждут конкурсные испытания, где они представят свои достижения в 15 номинациях. Оценивать выступления будет авторитетное жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели региона, лидеры мнений и победители конкурса прошлых лет.

Ключевым событием программы станет защита социальных проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Участники предложат свои инициативы по разным направлениям: от развития медиа в молодежной среде и предпринимательстве до военно-патриотических фестивалей и профориентационных курсов. Лучшие идеи получат до 1 млн руб. на дальнейшую реализацию.

Главными площадками проведения очного этапа станут Молодежный многофункциональный центр Самарской области и Дворец культуры "Заря". Начало конкурсных испытаний запланировано на 10:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2