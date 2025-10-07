В Самаре прошел семинар о профилактике преступлений среди несовершеннолетних

В Самаре прошел первый день семинара-совещания "Деструктивное поведение несовершеннолетних в современных реалиях: новые вызовы и средства противодействия, методы распознавания и профилактика". Инициатором мероприятия выступили сотрудники СУ СКР по Самарской области.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Самарской области. А одним из участников стала доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры управления следственной деятельности Санкт-Петербургской академии СКРоссии, руководитель Центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Москвы Екатерина Васкэ.

Кстати, как рассказывают в СУ СКР по Самарской области, Екатерина Васкэ оказывает помощь сотрудникам ведомства в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляет психологическое сопровождение уголовных дел, провидит психологические обследования с момента образования с момента образования следственных органов Следственного комитета. Кроме того, в мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, образовательных учреждений региона, государственной молодежной политики, органов внутренних дел и социальных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальных и реабилитационных центров, работники органов опеки и попечительства, педагоги, психологи, а также родители детей и подростков.

"В последние годы под влиянием различного рода негативной информации изменяются формы деструктивного поведения детей и способы воздействия на неустойчивую детскую психику со стороны внешних факторов. Прежде всего, пагубное воздействие происходит из открытых источников, информации, публикуемой в интернете, социальных сетях и мессенджерах, бесконтрольно потребляемой детьми. Следственным управлением на постоянной основе анализируются все материалы уголовных дел и процессуальных проверок о преступлениях в подростково-молодежной среде, детально изучается каждый факт, причины и условия совершения тех или иных противоправных деяний. Мы боремся за каждого подростка и предпринимаем все возможные меры к нейтрализации причин неблагоприятно воздействующих на психическое взросление и поведение несовершеннолетних", — рассказал руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник.

Выступили здесь также Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева и заместитель председателя правительства Самарской области Никита Зубко. Как было отмечено на семинаре, обеспечение безопасности детей — это обязанность, как самих родителей, так и представителей всех общественных институтов. Также внимание было уделено вопросам профилактики преступлений среди несовершеннолетних, вовлечения их в противоправную деятельность, роли государства и родителей в решении этих проблем. Екатерина Васкэ с помощью примеров из своей практики рассказала о профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, интернет-буллинга и влияния соцсетей на поведение молодежи.