Светская хроника

Ностальгия и настойки: Сергей Жуков открыл в Самаре рюмочную "Евгенич"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 22 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие рюмочной "Евгенич" на Московском шоссе, лит. Е110 — нового заведения сети, основанной известным музыкантом Сергеем Жуковым.

Открытие ознаменовалось не только презентацией нового места, но и откровенным рассказом солиста "Руки вверх" о концепции сети и ностальгии по студенческим временам, вдохновившей его на создание  "Евгенича".

Сергей Жуков поделился воспоминаниями о годах учебы в самарском Институте культуры. Именно тогда, по его словам, зародилась мечта о месте, где можно было бы собраться с друзьями после пар, "поточить лясы", по-доброму "прибухнуть" и просто отдохнуть от студенческой суеты.

"Мы ходили за пивом на набережную и мечтали о добром, уютном месте… Но нас туда не пускали, мы еще были молодые", — вспоминает Жуков. Эта мечта, выношенная в студенческих бегах с "макетом в руках" и банкой пива, спустя годы воплотилась в "Евгениче".

Сергей Жуков отметил, что в современном мире люди постепенно теряют связь друг с другом, уходя в виртуальную реальность. "Мы потеряли детей с этими гаджетами, потеряли поколение, не желающее работать руками, потеряли сантехников", — сетует Жуков, подчеркивая важность таких понятий, как "Родина", "мама" и "уважение". Однако, по его мнению, сейчас наблюдается положительная тенденция: люди вновь стремятся к живому общению, квартирникам, чтению книг и посещению театров. "Дети ищут кассетные магнитофоны, чтобы записывать на кассеты! Это интерес к культуре и истории", — с воодушевлением рассказывает музыкант.

"Евгенич", по словам Жукова, это не просто бар, а атмосфера, место, где люди могут смотреть друг другу в глаза, обниматься, делиться новостями и сплетнями. Он подчеркнул, что концепция заведения отсылает к временам, когда "соседи брали табуретки, соль, десятку, но всех угощали, кормили". "Поэтому мы создаем не бар, мы создаем атмосферу, место, чтобы люди снова были людьми", — подчеркивает Жуков.

В меню "Евгенича" представлены ностальгические закуски, такие как селедка под шубой, шпроты и паштеты, а также фирменные чебуреки "большого размера", чтобы пришли компанией и взяли один "на всех".

Визитной карточкой заведения стали настойки. Жуков рассказал, как увлекся их приготовлением после поездки в Суздаль. Благодаря использованию технологии су-вид, процесс приготовления настоек занимает всего несколько часов.

