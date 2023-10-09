16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский повар принял участие в кастинге "Битвы шефов" В Самаре отменили концерт Клавы Коки "Поедем, поедим!" 27 июня приедет в Самару The Hatters выступили в Самаре Девочка из села Кинель-Черкассы вышла в финал шоу "Голос. Дети"

Шоу-бизнес Светская хроника

Тольяттинский повар принял участие в кастинге "Битвы шефов"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На телеканале "Пятница!" продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — "Битва шефов" в новом интерактивном формате. В числе участников кастинга оказался 37-летний Дмитрий Минаев из Тольятти, сообщает пресс-служба телеканала. На кастинг в шоу Дмитрий принес турецкие сырые котлеты.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Если Дмитрию Минаеву удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Дмитрию из Тольятти пройти кастинг, можно увидеть 9 октября в 19:00 на телеканале "Пятница!" в проекте "Битва шефов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Cl Ash 12 апреля 2021 10:30 Девочка из села Кинель-Черкассы вышла в финал шоу "Голос. Дети"

Есть повод для радости наконец!

Энжи Кар 03 июня 2016 09:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 15:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 21:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 20:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Фото на сайте

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5