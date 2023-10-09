Тольяттинский повар принял участие в кастинге "Битвы шефов"

На телеканале "Пятница!" продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — "Битва шефов" в новом интерактивном формате. В числе участников кастинга оказался 37-летний Дмитрий Минаев из Тольятти, сообщает пресс-служба телеканала. На кастинг в шоу Дмитрий принес турецкие сырые котлеты.

Если Дмитрию Минаеву удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Дмитрию из Тольятти пройти кастинг, можно увидеть 9 октября в 19:00 на телеканале "Пятница!" в проекте "Битва шефов".