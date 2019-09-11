Дима Билан подарит областной детской больнице медицинскую технику

Певец Дима Билан подарит областной детской клинической больнице им Ивановой два монитора пациента. Об этом написал в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Михаил Ратманов и Елена Лапушкина — "за". С Яной Рудковской — согласовали", — отметил депутат.

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил на пл. Куйбышева в честь Дня города Самары. На сцену певец вышел нетрезвым, и зрители остались крайне недовольны его выступлением. Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары.

По той же причине артист отменил платный концерт, который должен был пройти 20 октября в МТЛ "Арене". Всем купившим билеты вернут деньги.