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Шоу-бизнес Светская хроника

Елена Темникова приедет в Самару с новым альбомом

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Елена Темникова презентует новый альбом TEMNIKOVA 4 в Самаре 15 октября в МТЛ Арене.

Концерт состоится в рамках российского тура TEMNIKOVA TOUR 2019. Зрителей ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) каждый зритель сможет стать полноценным участником шоу и не только услышать любимую музыку, но и увидеть ее виртуальную душу. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.
Кроме того, все зрители смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победитель сможет сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России.

Гид потребителя

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