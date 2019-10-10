Елена Темникова приедет в Самару с новым альбомом

Елена Темникова презентует новый альбом TEMNIKOVA 4 в Самаре 15 октября в МТЛ Арене.

Концерт состоится в рамках российского тура TEMNIKOVA TOUR 2019. Зрителей ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) каждый зритель сможет стать полноценным участником шоу и не только услышать любимую музыку, но и увидеть ее виртуальную душу. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Кроме того, все зрители смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победитель сможет сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России.