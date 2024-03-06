Тольяттинский повар принял участие в шоу "Молодые ножи" с Константином Ивлевым

На телеканале "Пятница!" стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым "Молодые ножи". В новом выпуске проекта примет участие 23-летний Махир Мамедов из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Махир работает су-шефом, стаж в ресторанной индустрии — 6 лет. Специализируется на итальянской, паназиатской и французской кухнях.
Вместе с поваром из Тольятти за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.
Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певица и актриса Анна Покров.
Премьера нового сезона состоится 6 марта в 19:00.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,