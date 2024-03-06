Тольяттинский повар принял участие в шоу "Молодые ножи" с Константином Ивлевым

На телеканале "Пятница!" стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым "Молодые ножи". В новом выпуске проекта примет участие 23-летний Махир Мамедов из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Махир работает су-шефом, стаж в ресторанной индустрии — 6 лет. Специализируется на итальянской, паназиатской и французской кухнях.

Вместе с поваром из Тольятти за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певица и актриса Анна Покров.

Премьера нового сезона состоится 6 марта в 19:00.