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Шоу-бизнес Светская хроника

Тольяттинский повар принял участие в шоу "Молодые ножи" с Константином Ивлевым

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На телеканале "Пятница!" стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым "Молодые ножи". В новом выпуске проекта примет участие 23-летний Махир Мамедов из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Махир работает су-шефом, стаж в ресторанной индустрии — 6 лет. Специализируется на итальянской, паназиатской и французской кухнях.

Вместе с поваром из Тольятти за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певица и актриса Анна Покров.

Премьера нового сезона состоится 6 марта в 19:00.

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Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

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