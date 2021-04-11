Девочка из села Кинель-Черкассы вышла в финал шоу "Голос. Дети"

Накануне стали известны имена финалистов из команды Светланы Лободы в шоу "Голос. Дети". Юная жительница из села Кинель-Черкассы Самарской области – 13-летняя Юлия Гаврилова – с успехом преодолела очередное испытание и вышла в финал шоу на "Первом".

Победе обрадовалась не только Юлия, но и весь зал, а также неизменная команда поддержки — родители, дожидавшиеся артистку за кулисами.

Юлия выступала в тройке с Анной Качуровской и Миланой Компаниченко, а после показательного номера Светлана Лобода должна была принять решение, оставив одну из трех своих подопечных.

"Хочу оставить на проекте девушку, которая и дальше сможет проявить себя, девушку, которая обладает великолепным вокалом, потрясающими внешними данными. Надеюсь, она себя еще проявит. Это Юленька", — огласила свое решение Светлана Лобода.

Сама Юлия Гаврилова рассказала, что стала первой из села Кинель-Черкассы, кто попал на шоу "Голос. Дети" и оказался на "Первом".

"Я выбрала Лободу, потому что мне нравится ее творчество, стиль, манера поведения. Быть финалистом шоу очень круто, я счастлива!", — не скрывая эмоций, радовалась вокалистка. Девочка признается: у нее еще остались в запасе мечты. Две из них — попасть на "Евровидение" и познакомиться с певицей Манижей.

Напомним, Юлия Гаврилова оказалась в шоу "Голос. Дети", пройдя слепое прослушивание восьмого сезона. Тогда все члены жюри — Баста, Егор Крид и Светлана Лобода — развернули кресла к Юлии Гавриловой и засыпали ее комплиментами.