Стилист Александр Рогов: "Наше шоу ведет нас за собой"

29 сентября на канале СТС выйдет новый выпуск мэйковер-шоу "Рогов в городе", где популярный стилист Александр Рогов будет подбирать гардероб самарской матери-героине. Специальный корреспондент "Волга Ньюс" встретился со стилистом во время съемок шоу в Самаре и узнал как найти свой стиль, какие главные модные проблемы есть в регионах, сколько стоит базовый гардероб, и как нужно преображать людей, чтобы они радовались, а не плакали.

Принципиальное модное шоу

В Самаре Александр Рогов вместе со своей съемочной группой был два дня. Он приехал сюда для съемок нового шоу "Рогов в городе" для канала СТС. Стилист решил выйти за рамки своего популярного проекта "Рогов. Студия 24" и проехаться по регионам России. География первого сезона — Уфа, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара.

Рогов, как добрый волшебник выбирает в этих городах своего главного героя и преображает его. Как утверждают продюсеры, в шоу "Рогов в городе" не будет немыслимо дорогих костюмов и платьев премиум дизайнеров — собирать гардероб стилист будет в местных масс-маркетах.

"Мы приезжаем в город ни с чем и покупаем все для героя на месте. Этот проект максимально реалистичный. Мы принципиально не везем нашу бьюти-команду, — рассказывает Александр Рогов. — Наше шоу ведет нас за собой, в отличие от студии, где каждая сцена прописана. Этот формат удивительный и невероятный. Я очень давно хотел его запустить".

Перед Самарой стилист уже побывал в Уфе и в Казани. "Мне нравится, что все города куда я еду — это города, которые я знаю. Но при этом каждый открывается с новой стороны. Уфа мне казалась супермрачным городом. А в этот раз она открылась мне с другой стороны. И, когда я уезжал, я думал, что это один из самых классных городов, где я был", — говорит Рогов.

Создатели программы уверяют, что новое шоу сделано в максимально реалистичном формате, и сценарий появляется сам собой. "В каждом городе случается что-то непредсказуемое, — говорит стилист. — В Самаре произошел суперконфуз. Я перед выездом нашел визажиста и парикмахера из вашего города, но накануне съемок выяснилось, что я все перепутал, и эти специалисты находятся в Екатеринбурге. Мне повезло, что в Самаре живет моя ученица Ира Лашаева, и она помогла мне найти необходимых людей. Все это в обязательном порядке есть в программе, ведь "Рогов в городе" не постановочное шоу, и мы ничего не продумываем заранее".

Еще в Самаре Александру Рогову очень понравилась героиня шоу: "Она нереально крутая — мать с семью детьми. Суперживая, активная, неунывающая. Это был какой-то поток позитивной энергии. Она очень хорошо разговаривает, а я обожаю образованных людей, которые умеют правильно слагать и грамотно рассказывать свою историю. Мы как раз на ее примере хотим показать, что можно быть мамой семерых детей и при этом быть активной и заниматься социальной деятельностью".

Перед тем как собрать для героини гардероб, Рогов приходит к ней в гости. Стилист рассказывает, что не любит очень долго вникать в истории своих героев на съемках, поэтому знакомство действительно происходит сразу под камерами.

"Мне не нужно, чтобы герой стоял, лебезил, целовал мне руки и говорил: "Боже, ты модная мессия!". Мне хочется, чтобы я вызывал реальные эмоции у человека, может быть даже негативные, а иногда и странные. Иногда меня герои бесят, и это тоже нормально. Зрители за это и ценят программу — мы честные", — уверен Александр Рогов.

Еще один принцип нового шоу Рогова — сделать достойный финал: "У нас нет соплей — никто не кричит и не визжит, в конце от радости. У нас достойный финал, где героиня видит себя и говорит — да, я красивая. Человек, который реально принял новый образ, не будет кричать. Почему на мейковер-шоу на других каналах есть слезы и крики? Потому что у их героев не сходится внутренняя и внешняя картинка. Фишка наших шоу-сделать нашим героям все так, чтобы им было хорошо, чтобы их внутренняя красота совпала с тем, что они увидели в зеркале в финале программы. У нас сейчас абсолютно позитивное настроение в программе".

Не опаздывать и не сидеть на месте

Александр Рогов уверен, что в Самаре, как и в Москве, Уфе и любом другом городе, большинство одевается одинаково: "Это международная волна — все хотят комфорта". При просмотре фотографий самарцев, сделанных днем на улице Ленинградской, стилист отметил несколько часто повторяющихся модных и стилистических ошибок — неуместность вечернего платья, слишком коротких юбок и высоких каблуков днем в городе, короткие шорты — только на пляже, ушедшие в прошлое короткие челки и очки на голове, трикотажные платья.

Шеф-повар Белькович рассказал самарцам, как правильно варить раков В Самаре прошли съемки первых выпусков нового сезона кулинарного шоу СТС "ПроСТО кухня" с шефом Александром Бельковичем. Для съемок была выбрана кухня знаменитого самарского бара "На дне", где шеф приготовил закуски — испанские крокеты. Накануне съемок Александр Белькович съездил на рыбалку на Васильевские острова, попутно обучив самарских рыбаков правильно варить раков. В этот же день он посетил роддом, где специально для мам приготовил диетическое ризотто.

Еще Рогов отметил, что косметическая хирургия должна быть сегодня не заметна другим, а лишь тебе самому: "Когда ты убиваешь свою естественность, это поощряться мной не может, но это конкретный выбор человека".

"Я не просто занудствую — "Будь красивее!". Ведь от того, как ты выглядишь, многое зависит: настроение, самоощущение, карьера, бизнес", — считает Рогов.

Стилист уверен, что и за небольшие деньги можно выглядеть круто. Например, в своей новой программе, он дарит героиням гардероб, из которого можно собрать 15 образов — все это не выходит за лимит 40-45 тыс. рублей. "Понятно, что для кого-то это много, но можно покупать эти вещи в течение года — там тысяча на футболку, тут туфли со скидкой, — легко можно собрать свой шкаф," - говорит Рогов.

В Самаре он отметил длинные дороги и большое количество стилистов. "Самара, пожалуй, это один из самых богатых городов на стилистов, и это очень классно. Значит город подпитывает творческих людей — здесь можно развиваться и искать себя".

Однозначного ответа на вопрос "Как найти свой стиль?" Рогов не дал. "Стиль просто нужно искать. Если вы не ищете, а сидите на диване дома и при этом едите чипсы и запиваете их колой, то свой стиль вы не найдете. Кому-то надо нанять стилиста, кому-то надо заняться насмотренностью, купить себе классные книги и журналы и увидеть дальше, чем картинка, кому-то сходить на курсы стилистов, кому-то вообще ходить никуда не надо, потому что есть внутреннее ощущение цвета и гармонии. Главное — не надо ничего бояться, потому что если мы будем думать, что какая-то баба Маня возле подъезда подумает, то через 20 лет будете сидеть у подоконника и плакать."

Для мотивации Рогов приводит в пример себя: "Я пример того, что можно взять и сделать. Кто бы мне 20 лет назад сказал, что сейчас у меня есть то, что есть — я бы пальцем у виска покрутил и сказал, что тот человек больной, и я вообще живу в поселке Рассвет Тульской области. Я даже представить не мог чего я добьюсь, а все потому, что я не сижу дома, и не мечтаю о том, что когда-нибудь все наладится и кто-то придет с волшебной палочкой".

Еще он дал совет — никогда никуда не опаздывать и заниматься только своим любимым делом. "На съемки нового шоу выезжал и думал — боже, куда мы вписались, какие мы сумасшедшие! — рассказывает Александр Рогов. — А сейчас только и надеюсь, чтобы проект продлили. То, что мы испытываем в поездках по городам — это взрыв эмоций и это совершенно другой опыт".