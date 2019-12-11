Самарский МС Сенечка выступил на "Вечернем Урганте"

Выступление самарского хип-хоп-исполнителя Семена Лисейчева под псевдонимом МС Сенечка можно было увидеть на "Первом канале" 9 декабря.

Иван Ургант в своем шоу анонсировал концерт Сеннечки в Москве, который состоится 11 декабря в клубе "16 тонн", и рассказал о выходе второго альбома музыканта - "1989", а сам музыкант исполнил в эфире заглавный трек новой пластинки вместе с группой поддержки.

"Вообще, только полгода назад прошел мой первый сольник в Москве, а теперь о втором говорят по телеку. Кто бы мог подумать!" - признается Семен Лисейчев.