Самарская актриса сыграла главную роль в комедийном сериале на федеральном канале

Известная актриса из Самарской области сыграла в главной роли вместе с Ольгой Тумайкиной и Екатериной Ковальчук в комедийном сериале "Повышая градус" на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отдела PR ТНТ.

22 января в 20:00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Повышая градус". Сериал о том, как трое уволенных с ликеро-водочного завода подруг решают создать свой алкогольный бизнес. Героиням авантюрной комедии предстоит впервые в жизни работать на себя и вписываться в правила бизнеса, который традиционно считается мужским, а вместе с этим преодолевать кучу препятствий от погружения в мир подпольной торговли самогоном до драк и вооруженных погонь.

Главные роли в сериале исполнили Ольга Тумайкина ("Стрим", "Мендельсон"), Катерина Ковальчук ("Гусар", "На страже пляжа"), также в сериале снялись Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович и др. Режиссеры — Георгий Малков и Максим Максимов, производство — "БигСкринПродакшн".

Землячка ─ известная актриса Анна Уколова — сыграла одну из главных ролей вместе с актрисами Ольгой Тумайкиной и Екатериной Ковальчук. Ее героиню зовут Ира.