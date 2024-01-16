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Шоу-бизнес Светская хроника

Самарская актриса сыграла главную роль в комедийном сериале на федеральном канале

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Известная актриса из Самарской области сыграла в главной роли вместе с Ольгой Тумайкиной и Екатериной Ковальчук в комедийном сериале "Повышая градус" на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отдела PR ТНТ.

22 января в 20:00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Повышая градус". Сериал о том, как трое уволенных с ликеро-водочного завода подруг решают создать свой алкогольный бизнес. Героиням авантюрной комедии предстоит впервые в жизни работать на себя и вписываться в правила бизнеса, который традиционно считается мужским, а вместе с этим преодолевать кучу препятствий от погружения в мир подпольной торговли самогоном до драк и вооруженных погонь.

Главные роли в сериале исполнили Ольга Тумайкина ("Стрим", "Мендельсон"), Катерина Ковальчук ("Гусар", "На страже пляжа"), также в сериале снялись Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович и др. Режиссеры — Георгий Малков и Максим Максимов, производство — "БигСкринПродакшн".

Землячка ─ известная актриса Анна Уколова — сыграла одну из главных ролей вместе с актрисами Ольгой Тумайкиной и Екатериной Ковальчук. Ее героиню зовут Ира.

Анна Уколова родилась в поселке Сборный, Самарской области, окончила Самарский институт культуры, а позже и ГИТИС (курс В.А. Андреев). Часто принимает участие в спектаклях Московского Театра Наций. На сегодняшний день актриса снялась более чем в 100 картинах. Ее можно увидеть в таких сериалах и фильмах как: "Домашний арест", "Императрицы", "Первокурсницы" и т. д.

 

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